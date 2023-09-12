الأميركيون يرفعون ملكيتهم إلى نصف فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هذه الصفقة!

تتسارع مساعي المستثمرين الأميركيين لشراء فرق كرة القدم التاريخية في أوروبا، مع اقتراب شركة "777" بارتنرز التي يقع مقرها في ميامي من الاستحواذ على أحد الآباء المؤسسين للعبة الاحترافية في إنجلترا.

وذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" يوم الاثنين أن شركة "777"، التي يرأسها ستيفن باسكو وجوش واندر، تقترب من التوصل إلى اتفاق لشراء نادي إيفرتون بعد أشهر من المحادثات مع مالك النادي فرهاد موشيري.

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ومن المتوقع أن يخرج موشيري، الذي استثمر مئات الملايين من الجنيهات في الفريق ذي الأداء الضعيف، بجزء صغير من الأموال التي استثمرها، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن الممكن الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء. وفي حالة إتمام الصفقة، فسوف يرتفع عدد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز المملوكة للولايات المتحدة إلى 10 من أصل 20. فيما لا تزال الأطراف في المراحل المتأخرة من المحادثات، ولا يزال من الممكن أن تنهار الصفقة. يتضمن إرث موشيري ملعباً مكتملاً وحديثاً جزئياً في منطقة براملي مور دوك في ليفربول.

كان المستثمرون الأميركيون نهمين في الشراء عبر بطولات الدوري الخمس الكبرى لكرة القدم في أوروبا، في إنجلترا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وفرنسا في السنوات الأخيرة - يجذبهم ما يعتبرونه إمكانات هائلة للإيرادات غير مستغلة. ويتبع عدد منهم نموذج ملكية متعدد الأندية في محاولة للاستفادة من الفوائد طويلة المدى لمشاركة اللاعبين الموهوبين وصفقات رعاية أكثر ربحية.

قامت شركة "777" ببناء مجموعة من فرق كرة القدم التاريخية التي تمتد من البرازيل إلى بلجيكا. وحققت بعض النجاحات، مثل إعادة جنوة إلى الدوري الإيطالي بعد أن ورث فريقاً كان في طريقه إلى الهبوط.

كما فاز "فاسكو دا جاما" البرازيلي بالترقية العام الماضي، بينما هبط هيرتا برلين إلى الدرجة الثانية في ألمانيا.

كان إيفرتون أحد الأعضاء المؤسسين لدوري كرة القدم الإنجليزي في ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو واحد من عدد قليل من الأندية التي لم تهبط أبداً من الدوري الإنجليزي الممتاز - أغنى قسم لكرة القدم في العالم. لكن النادي تجنب بصعوبة الانسحاب من الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، وكانت بداية الموسم الحالي مشؤومة بتعادل واحد فقط وثلاث هزائم.

إن الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري الدرجة الأولى أمر مكلف. وتنخفض رسوم البث من 100 مليون جنيه إسترليني (125 مليون دولار) كحد أدنى سنوياً في الدرجة الأولى إلى أقل من 10 ملايين جنيه إسترليني، على الرغم من أن الفرق الهابطة تتلقى مدفوعات لتخفيف الضربة لمدة 3 سنوات.

وكان موشيري مدعوماً من شريكه التجاري السابق، الروسي أليشر عثمانوف، قبل فرض عقوبات عليه بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا. استحوذت المجموعة على الفريق في عام 2016.

ويتم تقديم الاستشارات لشركة 777 بشأن الصفقة من قبل شركة "Tifosy Capital & Advisory"، مستشاري الأعمال الرياضية المتخصصين.

ويتفاوض إيفرتون أيضاً مع "MSP"، وهو مستثمر رياضي، بشأن صفقة قرض.