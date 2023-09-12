أسعار السجائر تشعل التضخم في مصر.. من وراء الأزمة؟

كانت السجائر آخر محركات التضخم في مصر، إذ يمكن الإحساس بالتضخم ومشاكل العملة من خلال النظر إلى صف الزبائن حول أحد الأكشاك بالقاهرة الذين يتدافعون للحصول على علبة من السجائر.

وفي بلد يضم 18 مليون مدخن، أدت التكهنات حول الارتفاع الوشيك في الأسعار إلى قيام التجار بتخزين منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة، مما أدى بدوره إلى نقصها وارتفاع غير مسبوق بأكثر من 50% في تكلفة السجائر منذ مارس، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وعلى الرغم من أن وزنه يزيد قليلاً عن 4% في سلة التضخم بمصر، فقد أصبح التبغ - إلى جانب الغذاء - مساهماً رئيسياً في نمو الأسعار الذي وصل إلى أرقام قياسية طوال فصل الصيف.

ويؤدي الارتفاع الشديد إلى إلغاء التوقعات الخاصة بالتضخم الذي يتجاوز الآن 37% سنوياً. وكان العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن يصل الأمر إلى ذروته قبل أشهر.

وفي اقتصاد يعاني من صدمات السلع الخارجية وتطارده مخاوف من انخفاض آخر لقيمة العملة، فإن قرصة التبغ هي حالة مما يتحسّر عليه المصريون باعتبارها ندرة مزمنة في السلع يتم افتعالها في كثير من الأحيان بشكل مصطنع، وينظمها الموزعون أو تجار التجزئة لرفع الأسعار.

وقال رئيس بحوث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا: "كنا نتوقع في الأصل أن يصل التضخم إلى ذروته في يونيو، و"خطأ توقعاتنا ينبع في المقام الأول من الارتفاع الحاد في أسعار التبغ". وقد ألقى هذا الارتفاع بظلاله على الاتجاه المتباطئ إلى حد ما في التضخم الشهري"، وفقاً لما ذكره لوكالة "بلومبرغ".

يتم تحديد أسعار التبغ في الغالب من قبل الحكومة ويتم إدارتها من خلال الشركة الشرقية، التي كانت حتى وقت قريب تسيطر عليها الدولة بالكامل. وقد رفعت الأسعار في أبريل بمعدل 10% إلى 11%، مما أثار حالة من الاضطراب بشأن المزيد من الارتفاعات.

وكما هو الحال مع السلع الأساسية مثل القمح، الذي تعد مصر واحدة من أكبر مشتريه في العالم، تستورد البلاد التبغ الخام ولكنها تنتج السجائر محليا.

تعكس الاضطرابات الصناعية أيضاً نقص الدولار الذي أدى إلى ضغط الاقتصاد البالغ حجمه 470 مليار دولار لأكثر من عام. وقد تكون هناك حاجة إلى تخفيض كبير آخر في قيمة العملة للمساعدة في تخفيف الأزمة، لكن مثل هذه الخطوة تظل أكبر خطر على التضخم.

وقال ألين سانديب، مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة في القاهرة، إن هناك "محدودية توافر العملات الأجنبية، مما يؤثر على إنتاج بعض السجائر". بالإضافة إلى ذلك، قال إن تجار الجملة "يتكهنون بشأن زيادة ضريبة القيمة المضافة ونتيجة لذلك يتمسكون بمخزونهم - إن لم يكن رفع الأسعار كمقدمة".

قامت الشركة الشرقية، التي اشترت شركة استثمار إماراتية مؤخراً حصة 30% فيها مقابل 625 مليون دولار، بالإنتاج مرتين في الأسابيع الأخيرة في محاولة لترويض الأسعار. وتلقي باللوم على بعض التجار في التلاعب بالعملاء.

وتوصل المستثمر الإماراتي إلى اتفاقيات مع البنوك لتوفير 150 مليون دولار للشرقية لتمويل واردات المواد الخام. وهذا ما لم تشعر به أكشاك القاهرة بعد.