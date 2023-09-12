"توال" للعربية: استحوذنا على 4800 برج للاتصالات في 3 دول أوروبية

تحدث الرئيس التنفيذي لشركة "توال" محمد الحقباني في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش سيتي سكيب، عن المشاريع التوسعية للشركة بما في ذلك الاستحواذ على 4800 برج للاتصالات في 3 دول خارج السعودية وهي بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، لافتا إلى أن الشركة لديها نحو 16 ألف برج موزع على مستوى المملكة.

وأضاف الحقباني في مقابلة مع "العربية" بمعرض سيتي سكيب العقاري بمدينة الرياض السعودية، أن الشركة بدأت في أعمالها التوسعية خارج المملكة وتحديدا في باكستان والآن في أوروبا، موضحا أن الشركة تبحث عن فرص أخرى في المستقبل للتوسع وزيادة النمو.

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وأضاف: "نحو 16 ألف برج موزع على مستوى المملكة ونستثمر بشكل دوري بما يفوق مليار ريال من خلال مشاريع متعددة في السعودية. بالإضافة إلى المشاريع التوسعية خارج الدولة المذكورة سابقا".

وقال إن الشركة تقدم البنية التحتية اللازمة لتحسين الخدمات التقنية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تشارك في معرض سيتي سكيب العقاري، حيث تقدم التغطيات الداخلية داخل المباني التجارية والفنادق وغيرها وتقدم خدمات للمطورين العقاريين والأمانات والبلديات.