10 سيارات تتجاوز أزمة الدولار وتتصدر المبيعات في مصر

كشفت بيانات حديثة أن ماركة "نيسان صني" المجمعة في السوق المصرية، تصدرت قائمة السيارات العشر الأكثر مبيعاً في السوق المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023، حيث سجلت مبيعات قدرت بـ 5785 وحدة.

يأتي ذلك على الرغم من استمرار أزمة شح الدولار في مصر وتأثيرها بشكل كبير على إجمالي الواردات. وبسبب الأزمة، لجأ عدد كبير من التجار إلى الاستفادة من المبادرات التي طرحتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وخاصة السماح باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي لكل مصري مقيم في الخارج بدون أي رسوم أو جمارك.

مادة اعلانية

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد جاءت ماركة "بي واي دي إف 3" في المركز الثاني مسجلة مبيعات قدرت بنحو 2711 وحدة. فيما سجلت ماركة "شيري أريزو 5" مبيعات بنحو 1836 وحدة لتحتل بذلك المركز الثالث بين قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في السوق المصرية خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وفي المركز الرابع حلت ماركة "رينو ميغان غراند - الكوبيه" بعد بيع 1829 وحدة. وجاءت ماركة "شيري تيجو 3" في المركز الخامس، بواقع 1632 وحدة. وحلت ماركة "تيغو 7" في المركز السادس بعد بيع 1442 وحدة.

واحتلت ماركة "كيا سبورتاج" المركز السابع بمبيعات تقدر بنحو 1287 وحدة. بينما جاءت ماركة "تويوتا كورولا" المركز الثامن بعد بيع نحو 1125 وحدة.

وجاءت السيارة ماركة "هيونداي أكسنت" في المركز التاسع مسجلة مبيعات قدرت بنحو 997 سيارة. وفي المركز العاشر، حلت ماركة "إم جي – زد إس" محققة بيع حوالي 828 وحدة.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن تراجع قيمة واردات مصر من السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 48.7% لتسجل نحو 670.187 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.307 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت واردات السيارات التجارية "نقل البضائع" بنسبة 67% لتصل إلى 76.763 مليون دولار، مقارنة بنحو 237.533 مليون دولار. كما تراجعت واردات السيارات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 68% لتصل إلى 26.852 مليون دولار، مقارنة بنحو 86.150 مليون دولار.

في المقابل، فقد ارتفعت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها بنسبة 31.5% لتسجل 6.121 مليون مقارنة بنحو 4.652 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كانت واردات مصر من السيارات قد سجلت ارتفاعاً خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 29.7% لتسجل 129.353 مليون دولار، مقارنة بنحو 99.662 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي. وقفزت واردات الأتوبيسات بمختلف فئاتها إلى 930 ألف ألف دولار خلال يونيو، مقارنة بنحو 175 ألف دولار في نفس فترة المقارنة.

في المقابل، تراجعت واردات مصر من السيارات التجارية "نقل البضائع" بنسبة 56% لتسجل 12.408 مليون دولار، مقارنة بنحو 28.305 مليون دولار. فيما تراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 83% مسجلة نحو 1.687 مليون دولار، مقارنة بنحو 10.063 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.