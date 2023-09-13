قفزة بواردات مصر من السيارات.. 29% ارتفاعاً في يونيو

كشفت بيانات حديثة أن واردات مصر من السيارات سجلت ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يونيو الماضي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت قيمة الواردات المصرية من السيارات نحو 129.353 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنحو 99.662 مليون دولار في شهر يونيو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 29.691 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت نحو 29.7%.

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وبدأت واردات السيارات تعود للارتفاع منذ شهر مايو الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 169.399 مليون دولار، مقارنة بنحو 123.126 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت قيمتها 46.273 مليون دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 37.5%.

وكانت الواردات المصرية من السيارات أغلقت العام الماضي على تراجع تجاوز 1.5 مليار دولار، وذلك بعدما انخفضت واردات مصر من سيارات الركوب إلى 1.915 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.664 مليار دولار خلال عام 2021 بتراجع بلغت قيمته 1.749 مليار دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 47.7%.

في السياق ذاته، كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن ارتفاع عن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت نحو 26673 مركبة متنوعة ما بين سيارات ملاكي ودراجات نارية وسيارات نقل.

وأشار التقرير إلى أن المبيعات الفعلية للسوق في حالة ارتفاع بالمقارنة بالشهر السابق، حيث كانت قد حققت 18586 مركبة متنوعة. وأوضح، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1748 مركبة موديل 2020 و2949 مركبة موديل 2021 و8076 مركبة موديل 2022، و11003 مركبات موديل 2023، و2877 مركبة موديل 2024.

وكان جهاز الإحصاء قد كشف أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.