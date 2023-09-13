"بلومبرغ": "مصدر" الإماراتية تتفاوض على شراء حصة في "فيبا" التركية

تجري شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة النظيفة محادثات لشراء حصة في شركة "Fiba Yenilenebilir Enerji" التركية، فيما سيكون أول استحواذ ضمن دفعة استثمارية بقيمة 51 مليار دولار بين البلدين، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت المصادر إن المفاوضات لم يتم الانتهاء منها، دون توضيح الحجم المحتمل للصفقة.

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وتعد شركة "فيبا"، المملوكة لمجموعة فيبا التابعة للملياردير التركي حسنو أوزيجين، واحدة من أكبر 5 شركات منتجة لطاقة الرياح في تركيا، حيث تبلغ قدرتها المركبة 553 ميغاوات. وبلغ إجمالي أصولها، التي تشمل أيضاً محطات طاقة شمسية بقدرة 28 ميغاوات، 1.31 مليار دولار اعتباراً من ديسمبر 2021 عندما بلغ متوسط سعر الصرف 13.33 ليرة لكل دولار، وفقاً لأحدث بيان مالي لها.

وتعد "مصدر"، المملوكة لصندوق الثروة السيادية في أبو ظبي - شركة مبادلة للاستثمار - وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، واحدة من أكبر مطوري الطاقة المتجددة في العالم.

وتخطط "مصدر" لزيادة قدرتها على توليد الطاقة من 20 غيغاوات إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030.

ومن شأن الصفقة مع "فيبا" أن تمثل دخول مصدر إلى السوق التركية وتساعد في تعزيز التقارب السياسي بين تركيا ودول الخليج بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وعاصمتها أبو ظبي.

وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجولة في الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر لجذب الاستثمار إلى اقتصاده الذي تبلغ قيمته تريليون دولار. وتعهدت دولة الإمارات بتقديم دعم بقيمة 51 مليار دولار، منها نحو 30 مليار دولار مخصصة للطاقة.