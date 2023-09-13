"جمجوم فارما" للعربية: افتتاح مصنع لقطرات العيون بالسعودية نوفمبر المقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة جمجوم فارما، طارق يوسف حسني، إن الشركة تعتزم افتتاح مصنع جديد لقطرات العيون في السعودية مطلع نوفمبر المقبل، وسوف ينتج المصنع أيضا بعض المنتجات التي تستخدم عبر الحقن.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن السوق السعودية تمثل أكثر من 60% من مبيعات الشركة.

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وأشار إلى توسع الشركة في مصر عبر إنشاء مصنع في مدينة العبور باستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري، وحصلت خلال الأيام الماضية على موافقتين لطرح منتجين من المصنع في الأسواق، وتوقع قبل نهاية العام الجاري الحصول على موافقات لطرح 10 منتجات دوائية في السوق المصرية.

وذكر أن شركة "جمجوم فارما" اشترت مصنعا في الجزائر منذ أسابيع، وأسست جمجوم فارما شركة مشتركة مع مؤسسة محلية في الجزائر، وتبلع مساهمة جمجوم فارما فيها 49%.

وقال إن السعودية مازالت السوق الأساسية لشركة جمجوم فارما رغم نمو أعمالها في الأسواق الأخرى، وتستحوذ المملكة على النسبة الأكبر من الأدوية التي قدمتها الشركة أو التي ستقدمها.

وذكر أن شركة "جمجوم فارما" من بين أكبر 10 شركات أدوية في السوق السعودية، وحصتها السوقية تتراوح بين 5 و6%.

وأوضح أن الشركة تحتل المركز الثالث بين شركات الدواء من القطاع الخاص في السعودية الذي يمثل 70% من السوق.