"EFG السعودية" للعربية: "تداول" قادرة على استيعاب طرح بحجم أرامكو
الطاسان: زيادة نسبة التخصيص في الطروحات تزيد من استثمارات الأجانب
قال الرئيس التنفيذي لشركة EFG هيرميس السعودية، سعود الطاسان، إنه لا شك في تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسواق العالمية بشكل عام أدى إلى تباطؤ الطروحات العامة في كل الأسواق العالمية، لكن السوق السعودية ظلت قوية وبها حجم طروحات كبير ومعدل تغطية مرتفع، ما يدل على أنها ستواكب أي صعوبات في ظل الفوائد المرتفعة.
وتوقع الطاسان، في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر "EFG" في لندن، زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الطروحات في السوق السعودية، موضحاً أن زيادة نسبة التخصيص في الطروحات سيسهم في زيادة استثمارات الأجانب رغم الحجم الكبير جدا لاستثمارات السعوديين.
وأضاف أن السوق السعودية الرئيسية تتحمل طرحاً بحجم الطرح السابق لشركة أرامكو وأكبر منه.
وبشأن سوق نمو، قال سعود الطاسان، إن السوق تلعب دوراً أساسياً في التمويل، لكن ينقصها زيادة الشركات ذات الجودة عالية وهو ما سيجعلها سوقا واعدة.
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