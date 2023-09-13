"EFG Hermes" للعربية: عاملان إيجابيان يدعمان البنوك السعودية

قال أحمد شمس الدين، رئيس قسم البحوث لدى "EFG Hermes "إن زيادة المشاريع الحكومية في السعودية، ونمو السيولة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، سيؤثران إيجابا على قطاع البنوك في المملكة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن قطاع البنوك من القطاعات الرابحة في السوق السعودية، ويشهد دفعة كبيرة من المشاريع الاقتصادية الحكومية أو حتى مشاريع القطاع الخاص والمشاريع شبه الحكومية.

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وتوقع أداء مميزا لقطاع البنوك بالسعودية حال تحسن معدلات السيولة في السوق، وسوف تزيد الأرباح، مع توقعات بانكماش في هوامش أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقال "أعتقد أن النمو في معدل القروض سيكون مؤثرا على الأرباح بشكل أفضل كثيرا من مجرد انخفاض في هامش الربحية".

وأشار إلى أن شركات البتروكيماويات حاليا التي لديها غاز لقيم بسعر ثابت ستكون أكثر المستفيدين من ارتفاع أسعار النفط، ولكن باقي الشركات ستتأثر سلبا".

وأوضح أن القطاع الاستهلاكي في المملكة العربية السعودية قدم مفاجأة إيجابية، نتيجة التغير في معدل الاستهلاك وليس الحجم فقط ومن ثم السيولة ستنعكس إيجابا بشكل كبير على معظم القطاعات.