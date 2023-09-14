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اقتصاد الصين

الصين تخفض متطلبات الاحتياطي بالبنوك للمساعدة في التعافي الاقتصادي

تم تخفيض نسبة الاحتياطي بواقع 25 نقطة أساس

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي الصيني يوم الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات للمرة الثانية هذا العام للمساعدة في الحفاظ على وفرة السيولة ودعم الانتعاش الاقتصادي الناشئ.

وأضاف في بيان: "في الوقت الحاضر، تحافظ العمليات الاقتصادية في الصين على انتعاشها... وتستمر التوقعات الاجتماعية في التحسن".

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وقال بنك الشعب الصيني (PBOC) إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي (RRR) لجميع البنوك، باستثناء تلك التي طبقت نسبة احتياطي بنسبة 5%، بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من 15 سبتمبر.

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وأضاف "سننفذ سياسة نقدية حكيمة بدقة وفعالية... وندفع الاقتصاد لتحقيق تحسن نوعي فعال ونمو كمي معقول".

وجاءت هذه الخطوة بعد أن واجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبات بعد تعثر تعافيه بعد الوباء.

ولدعم الاقتصاد، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات السياسية في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك خطوات لتحفيز الطلب على الإسكان.

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