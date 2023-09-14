تايوان توبخ "إيلون ماسك".. "لسنا للبيع ولا جزءا من الصين"!

قالت وزارة الخارجية التايوانية إن تايوان "ليست للبيع" وليست جزءاً من الصين، وذلك في توبيخ لإيلون ماسك الذي وصف الجزيرة بأنها "جزء لا يتجزأ من الصين".

وصرّح وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، يوم الأربعاء: "اسمعوا، تايوان ليست جزءاً من جمهورية الصين الشعبية وبالتأكيد ليست للبيع!"، وفقاً لمنشور كتبه على موقع X، المعروف أيضاً باسم تويتر سابقاً.

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وجاءت الرسالة رداً على تعليق أدلى به ماسك خلال قمة "All-In" التي عقدت مؤخراً في لوس أنجلوس.

تم حكم تايوان بشكل مستقل عن الصين منذ انفصال الجزيرة عن البر الرئيسي في حرب أهلية عام 1949. وتواصل بكين النظر إلى تايوان كجزء من أراضيها التي ينبغي إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، بالقوة إذا لزم الأمر.

وقال ماسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "X"، و"SpaceX"، وكذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا: "إن سياسة الصين تتمثل في إعادة توحيد تايوان مع الصين. من وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابهاً لهاواي أو شيء من هذا القبيل، مثل جزء لا يتجزأ من الصين ليس جزءاً من الصين بشكل تعسفي".

وأضاف وو في تغريدة له أنه يأمل أن يطلب ماسك أيضاً من الحزب الشيوعي الصيني السماح لأفراده بالوصول إلى X، المحظور حالياً في الصين.

وقال وو: "ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف تشغيل ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد ضد روسيا".

وفي الأيام الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، ورد أن ماسك قد أوقف هجوماً عسكرياً أوكرانياً على روسيا من خلال تقييد الوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس. وقد أثارت هذه الخطوة رد فعل عنيفاً من أوكرانيا والسيناتور الأميركية، إليزابيث وارين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماسك غضب الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

في أكتوبر الماضي، تعرض الملياردير أيضاً للتوبيخ من تايوان لاقتراحه إمكانية حل التوترات بين الصين وتايوان من خلال بسط بكين بعض السيطرة على تايوان.