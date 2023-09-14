مدير "آيرينا" للعربية: مجموعة العشرين تبنت دعوتنا لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة المركبة

تبنت مجموعة العشرين في ختام قمتها الأخيرة في نيودلهي، هدفا واحدا واضحا في ما يخص العمل المناخي، حيث تم الإعلان عن هدف طموح يتمثل بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف، وزيادة حجم الاستثمارات السنوية إلى 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030، بهدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات في 2050.

وبحسب أرقام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فإن هذا الهدف في حال تحقيقه سيمنع صدور انبعاثات يصل حجمها إلى 7 مليارات طن بحلول عام 2030.

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وفي هذا السياق، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة - آيرينا "IRENA" فرانشيسكو لا كامير، في مقابلة مع "مستقبل الطاقة" على قناة العربية، إنها نقطة مهمة على طريق مؤتمر المناخ COP28، ونحن راضون لأن مجموعة العشرين تبنت دعوتنا لمضاعفة حجم الطاقة المتجددة المركبة السنوية عالميا.

وأضاف لا كامير، أن مضاعفة الطاقات المتجددة المركبة 3 مرات، هي جزء من جهود خفض الانبعاثات، وستكون حتما مرضية لاتفاقية الأمم المتحددة الإطارية لتغير المناخ.

وقال إن ارتفاع كلفة التمويل في الدول النامية، له مسببات هيكلية، ودعوة مجموعة العشرين باستهداف 4 تريليونات دولار سنويا من الاستثمارات، هي نفس دعوة وكالة أيرينا.

"يجب أن توزع هذه الاستثمارات بشكل متساوٍ ما بين دول الجنوب ودول الشمال، وبالتالي نحتاج إلى إيجاد آلية لتحقيق ذلك، وهو ما ستتناوله قمة COP28"، بحسب لا كامير.

وعلى صعيد خفض الانبعاثات، يقول المدير العام لوكالة "آيرينا"، إننا نعتقد أن مضاعفة الطاقات المتجددة 3 مرات ستحقق ذلك، وهو ما ستؤكده قمة المناخ بحضور جميع الأعضاء، ولكن علينا أيضا أن نتناول البيانات الأخرى تحت المناقشة مثل صندوق الخسائر والأضرار ومسألة تمويل الاستثمارات، كلها أمور يجب إقرارها وتبنيها النهائي في COP28.

وتابع: "أيرنيا تدعو لتبني سردية جديدة تعتمد على التغلب على المعوقات الهيكلية التي تواجه الانتشار السريع للطاقات المتجددة حول العالم، وخاصة في دول الجنوب، حيث نرى أن البنى التحتية المادية والبيئة القانونية والتشريعية والعمالة الماهرة هي أبرز المعوقات".

وأشار إلى أن عام 2022 شهد انخفاض كلفة الطاقات المتجددة، حيث يأتي ذلك بعد عامين من الارتفاعات في الأسعار عالميا، إلا أننا شهدنا ارتفاع كلفة بعض التقنيات مثل طاقة الرياح البحرية والكهرومائية بشكل طفيف أحيانا وبشكل أكبر في أحيان أخرى، بفعل بعض النزعات المحصورة في عدد من الدول.

وذكر أنه بشكل عام نستطيع أن نجزم بأنه في عام 2022 شهدت الطاقات المتجددة انخفاضا في التكاليف.