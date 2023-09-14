واردات مصر من القمح تواصل التراجع

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع الواردات المصرية من القمح في الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 305.8 مليون دولار خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 335.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 30.16 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9%.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت واردات مصر من القمح ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 855.5 مليون دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي، مقابل نحو 1.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 315 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 26.8%.

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وتضمنت قائمة التراجعات من المواد الخام كلا من فول الصويا وبلغت قيمة الواردات المصرية منه نحو 148. مليون دولار خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة بنحو 241.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 93.6 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 38.7%.

كما سجلت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان نحو 3 ملايين دولار، مقارنة مع 7.9 مليون دولار خلال شهر يونيو من العام الماضي بتراجع بلغت قيمته 4.9 مليون دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 62.2%.

ووفق بيانات الجهاز، فقد انخفضت قيمة الواردات بنسبة 38.1%، حيث بلغت 5.23 مليار دولار خلال شهر يونيو/حزيران 2023، مقارنة بنحو 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها "منتجات البترول بنسبة 37.8%، والقمح بنسبة 9%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، والذرة بنسبة 42.4%.