"أرم" التابعة لـ "سوفت بنك" تحدد السعر النهائي للطرح.. وبدء تداول السهم اليوم

حددت شركة "Arm"، المتخصصة في تصميم الرقائق التي تزود التكنولوجيا الأساسية لشركات بما في ذلك أبل وإنفيديا، سعر طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم.

وتبلغ القيمة السوقية المخففة بالكامل لشركة "Arm"، والتي تتضمن وحدات الأسهم المقيدة المعلقة، أكثر من 54 مليار دولار بسعر العرض البالغ 51 دولاراً. وقالت الشركة في بيان صحفي إنها ستبدأ التداول اليوم الخميس تحت الرمز “ARM”.

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وتقوم الشركة، ومقرها المملكة المتحدة، بإدراج ما لا يقل عن 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية في بورصة ناسداك، وستسيطر مجموعة "سوفت بنك"، مالكها الحالي، على حوالي 90% من الأسهم القائمة للشركة.

ويقع العرض في أعلى النطاق السعري المتوقع لشركة "أرم" والذي يتراوح بين 47 دولاراً و51 دولاراً.

وقالت الشركة في نشرة الاكتتاب إن الإيرادات في سنتها المالية المنتهية في مارس تراجعت بأقل من 1% عن العام السابق إلى 2.68 مليار دولار. انخفض صافي الدخل في السنة المالية 2023 بنسبة 22% إلى 524 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يعتبر تقييم Arm لشركة شرائح ثرياً للغاية عند مقارنته بأي لاعب في السوق بخلاف إنفيديا. وعند تقييم سوقي بـ 54 مليار دولار، سيمثل ذلك مضاعف ربحية إلى السعر عند 104 مرة، على أساس الربح في السنة المالية الأخيرة.

بينما تتداول "إنفيديا" عند مضاف ربحية 108 مرة لأرباحها، ولكن هذا بعد توقع نمو الإيرادات بنسبة 170% للربع الحالي، مدفوعاً برقائق الذكاء الاصطناعي. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح في صندوق I"nvesco PHLX Semiconductor ETF"، المصمم لقياس أداء أكبر 30 شركة أميركية للرقائق، حوالي 25 مرة.

وقال العديد من أهم عملاء Arm، بما في ذلك أبل وغوغل وإنفيديا وسامسونغ و"AMD" و"Intel"، و"TSMC"، إنهم سيشترون الأسهم كجزء من العرض. وتُستخدم تقنية Arm في 99% من المعالجات المحمولة حول العالم.

توضح بنية Arm كيفية عمل المعالج المركزي في أبسط مستوياته، مثل كيفية إجراء العمليات الحسابية أو كيفية الوصول إلى ذاكرة الكمبيوتر. تأسست الشركة في الأصل عام 1990 لبناء شرائح للأجهزة التي تحتوي على بطاريات، وانطلقت عندما بدأ استخدامها على نطاق واسع في شرائح الهواتف الذكية.

وفي حين أن بعض عملاء Arm يستخدمون فقط مجموعة التعليمات ويصممون وحدات المعالجة المركزية الخاصة بهم، فإن Arm أيضاً ترخص تصميمات كاملة خاصة بها لشركات تصنيع الرقائق التي يمكنهم استخدامها كنواة وحدة المعالجة المركزية في شرائحهم الخاصة.

وفي عرض تقديمي للمستثمرين، قال مسؤولو شركة Arm إن الشركة لديها مجال للنمو بما يتجاوز الهواتف الذكية فقط، وتريد تصميم المزيد من الرقائق لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقالت إنها تتوقع أن تبلغ قيمة السوق الإجمالية لتصميمات الرقائق حوالي 250 مليار دولار بحلول عام 2025.