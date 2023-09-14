"ثبات المسكن" للعربية: "البيع على الخارطة" سهل عمليات التداول العقاري

أكد الرئيس التنفيذي في شركة "ثبات المسكن" العقارية، يوسف الصالح، أن"خاصية البيع" على الخارطة التي تنظمها لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" حظيت باهتمام كبير من رواد "سيتي سكيب الرياض".

وأضاف الصالح في مقابلة مع "العربية"، على هامش المعرض، أن الشركة تقوم بتطوير مشاريع عقارية سكنية بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، مشيراً إلى أن "ثبات المسكن" طورت منذ إنشائها في 2017 خمسة مشاريع سكنية في أنحاء متعددة من السعودية.

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وتابع: "لدينا أكثر من 3000 وحدة سكنية في أنحاء المملكة، وحجم مشاريع الشركة تقدر بما بين 3 إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن البيع على الخارطة، سهل من عمليات التداول بسبب ثقة المستهلكين في الشركات الوطنية".

يذكر أن فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري العالمي في الرياض انتهت أمس، حيث شارك فيه أكثر من 350 عارضا من 170 دولة.