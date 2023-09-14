"روشن" للعربية: مبيعات الوحدات السكنية تخطت 10 مليارات ريال خلال 18 شهراً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن العقارية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ديفيد غروفر، إن المجموعة باعت وحدات سكنية بأكثر من 10 مليارات ريال خلال الـ 18 شهرا الماضية.

وكشف غروفر، في مقابلة مع "العربية" خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري في الرياض، أنه سيتم استثمار هذه العوائد لتوسيع الأعمال.

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وأضاف أن الشركة ستعلن وتوقع عدد من الاتفاقيات الجديدة هذا الأسبوع، موضحا: "في المرحلة التي أطلقناها بالأمس هناك 6700 منزل".

وتابع "باعتبارنا شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة فإن التمويل يأتي مباشرة من الصندوق، كما نستخدم حصيلة المبيعات، بالإضافة إلى الاقتراض من 3 بنوك كبرى في السعودية".

وذكر أن المجموعة لديها برنامج كبير يصل إلى 400 ألف منزل في جميع أنحاء المملكة، ونحن نثق في قدرتنا على تنفيذها بحلول 2030.

كانت مجموعة "روشن" العاملة في مجال التطوير العقاري بالسعودية، أعلنت عن إقامة 4 شراكات تجارية إستراتيجية بقيمة تجاوزت 9 مليارات ريال، لتشمل مجالات البناء والبنية التحتية لمشاريع "روشن" تماشياً مع أهداف المجموعة، ولتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبرمت "روشن" وشركة "تشاينا هاربور الهندسية" اتفاقاً لتطوير 6700 وحدة سكنية، ومساجد، ومراكز مجتمعية، بالإضافة إلى مناطق التجزئة والمرافق العامة للمشاريع المستقبلية في مجتمعي "سدرة" و"وارفة" في الرياض، والذي يبلغ قيمته 7.7 مليار ريال، والذي يعد أكبر مشاريع السعودية.