خاص
"صندوق التنمية السياحي" للعربية: توقيع اتفاقيات لتطوير منطقة الشرقية بنصف مليار ريال
الشريف: إطلاق منتجع الريتز كارلتون في الخبر على مساحة 99 ألف متر مربع
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كشف مدير عام مساعد المنشآت الكبيرة في صندوق التنمية السياحي السعودي، خالد الشريف، عن إطلاق الصندوق حزمة مشاريع فاخرة لتطوير المنطقة الشرقية بقيمة 500 مليون ريال.
وقال الشريف، في مقابلة مع "العربية" خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري في الرياض، إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات أبرزها تمويل وتنفيذ منتجع الريتز كارلتون في مدينة الخبر.
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وأوضح أن منتجع الريتز كارلتون سوف يشكل نقله نوعية بالمنطقة الشرقية، والذي سيضم أكثر من 130 وحدة فندقية ومساحه الفندق تفوق 99 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن صندوق التنمية السياحي يحاول التركيز على جميع مناطق المملكة، وهنا يتم التركز على أكثر من مدينة في المرحلة المقبلة، مثل جدة والرياض وأبها والباحة والطائف وحائل وغيرها من المدن الواعدة.
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