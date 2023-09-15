ماذا يعني تقسيم الأسهم؟.. ومتى تلجأ إليه الشركات؟

قرار تقسيم الأسهم يتخذه مجلس إدارة الشركة لتحويل السهم إلى عدد من الأسهم، فإذا تمّ تقسيم كل سهم إلى سهمين مثلا، يصبح لكل مساهم ضعف عدد الأسهم التي كانت لديه، ولكن سعر السهم يهبط للنصف.

وفي حال تم تقسيم السهم إلى ثلاثة، يصبح سعر السهم ثلث ما كان عليه، والهدف في البداية ألا تختلف قيمة الاستثمار بقرار التقسيم.

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ويعتبر الهدف من هذه العملية هو زيادة عدد الأسهم المتداولة لتصبح في متناول عدد أكبر من المساهمين، فضلاً عن تخفيض سعر السهم، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، وبالتالي زيادة الطلب على أسهم الشركة.

وبالرغم من زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر فإن ذلك لا يعني حصوله على أرباح نقدية أكثر عند توزيعها، فتجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية.

يذكر أيضا أن يوم تقسيم أسهم شركة معيّنة، تلتزم إدارات البورصة بتحييد أثر هذه العملية عن أداء المؤشر العام، وذلك تفاديا لتقلبات استثنائية.

ووفقا لتقرير النصف الأول من 2023، الصادر عن مجموعة "تداول" السعودية، فقد قام نحو 26 شركة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها من 10 ريالات إلى قيم أقل.

شمل تخفيض القيمة الاسمية للأسهم 13 شركة بالسوق الرئيسية "تداول"، بينما قامت 13 شركة أخرى بالسوق الموازية "نمو" بتجزئة أسهمها.