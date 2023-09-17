بعمر 19 عاماً.. كيف أصبح كليمنتي ديل فيكيو أصغر ملياردير في العالم؟

تصدر الإيطالي كليمنتي ديل فيكيو البالغ من العمر 19 عاماً، قائمة أصغر مليارديرات العالم بثروة 3.9 مليار دولار، وفقاً لقائمة "فوربس" للمليارديرات.

ولد كليمنتي في 14 مايو عام 2004، في ميلانو بإيطاليا، وصعد إلى الأضواء في يونيو من العام الماضي، بعد وفاة والده ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس شركة النظارات الفاخرة "لوكسوتيكا غروب" ليرث حصة قدرها 12.5% في شركة دلفين القابضة المملوكة لوالده ومقرها لوكسمبورغ، مع زوجة أبيه و6 من إخوته.

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وإلى جانب "لوكسوتيكا غروب" تمتلك "دولفين" أسهما في شركة التأمين "Generali" وبنوك "Mediobanca" و"UniCredit" والمطور العقاري "Covivio".

ولا يتمتع كليمنتي أصغر ملياردير في العالم، بشهرة كبيرة.

وتأسست مجموعة لوكسوتيكا، في عام 1961. ثم واصلت التوسع، لتصبح في النهاية شركة متعددة الجنسيات تضم علامات تجارية مثل "راي بان" و" صن غلاس هات" تحت مظلتها.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أصغر ملياردير في العالم، ليس له أي مشاركة مباشرة في شركات والده، بينما يعتبر أشهر أبناء ليوناردو هو ابنه الأكبر كلاوديو الذي أرسله والده إلى الولايات المتحدة عندما كان عمره 25 عاماً في عام 1982. ولمدة 15 عاماً، أدار الأمور في الولايات المتحدة لصالح شركة لوكسوتيكا.

وذكر تقرير صحيفة "ذا صن" أن ثاني أكبر أبناء ليوناردو، ليوناردو ماريا، يعمل في شركة العائلة بصفته رئيسا لمتجر التجزئة الإيطالي لشركة لوكسوتيكا.