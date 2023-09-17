خبير للعربية: البورصة الكويتية بحاجة إلى محفزات جديدة

قال نائب رئيس أول لإدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية بالكويت، عمرو سرحان، إن السوق الكويتية بحاجة الآن إلى محفزات جديدة للخروج من حالة التراجع والتذبذب التي تطغى عليها الآن.

وأكد سرحان خلال مقابلة مع "العربية"، أن معضلة ارتفاع أسعار الفائدة محلياً وعالمياً للمستويات التي نشهدها الآن، أدت إلى تراجع أسهم البنوك في السوق الكويتية، خاصة أنه قبل نحو 3 ثلاث سنوات كانت أسعار الفوائد عند أدنى مستوياتها، وبالتالي فالشركات والمستثمرون الذين أخذوا قروضاً طويلة الأمد في تلك الفترة يدفعون فوائد أقل، وأموالهم المودعة في البنوك الآن تدر فوائد أكبر، وهذا يزيد الضغط على البنوك.

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وتابع: رغم ما يعانيه قطاع البنوك، فهو سيظل العصب الاقتصادي للسوق الكويتية، ورهان المستثمرين لن يتخلى عن البنوك، حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، إضافة لبعض الشركات الكبرى مثل "إجيلتي، و"زين" هي الأخرى ستظل تمثل عامل جذب للمستثمرين.

وأكد سرحان أن الخطوة التي اتخذتها شركة "زين" الكويتية، برفع ملكيتها في شركة "تاسك تاورز" الإماراتية إلى نحو 93% تشير إلى توجه زين إلى استثمار طويل الأمد في الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت "زين" رفع حصتها في "تاسك تاورز" من 83.47% إلى 92.87%.

وأضافت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية أن "تاسك تاورز" ستواصل العمل ككيان مستقل، إذ إن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة غير تابعين لمجموعة زين، كما أن للشركة فريقا تنفيذيا خاصا بها.

وقالت "زين" إن "تاسك تاورز" ستظل شركة زميلة للمجموعة نظرا لطبيعة مساهمتها بالشركة ونموذج التشغيل المستقل، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.