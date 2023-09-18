"أفنتيكوم كابيتال" للعربية: هذه القطاعات الأفضل للاستثمار في أسواق الخليج

توقع مدير أفنتيكوم كابيتال، طلال السمهوري، أن تبقي أسعار النفط مرتفعة فوق 80 دولاراً على الأقل بالمدى المنظور، نظراً لنقص الاستثمار في البنية التحتية للبترول حول العالم وتخفيضات "أوبك+".

"سيكون لارتفاع أسعار النفط أثر كبير على شركات البتروكيماويات والشركات المرتبط أسعارها بالنفط، ولذلك سيحدث تحسن في نتائج تلك الشركات بالربعين الثالث والرابع من العام 2023، لا سيما في السوق السعودية"، وفقا للسمهوري في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين.

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وقال إن النمو في دول الخليج سيكون مرتفعاً عكس التوقعات نظراً لارتفاع أسعار النفط، التي ستؤدي إلى تحسن نتائج الشركات واقتصادات تلك الدول، مع وجود فرصة مناسبة للاستثمار في تلك الأسواق مع انخفاض أسعار الأسهم.

ورجح السمهوري، حدوث انخفاض على جانب العرض في أسواق النفط على أن يستمر 10 سنوات مقبلة، وبذلك سيكون هناك عدم توازن وارتفاع في الأسعار.

وتوقع أن تبقي أسعار النفط فوق 80 دولاراً بنهاية العام.

وعن أفضل القطاعات للاستثمار، قال طلال السمهوري، إن قطاع البنوك لا سيما في السعودية من القطاعات المفضلة، نظرا لاستفادتها من تمويل المشاريع الحكومية الكبرى، وكذلك البنوك الإماراتية، بالإضافة إلى قطاعات المستهلك والتعليم والرعاية الصحية.