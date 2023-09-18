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خاص

لماذا تضاربت التوقعات حول أداء مؤشر "تاسي" في الربع الثالث؟

أسعار النفط ومعدلات الفائدة والتضخم ستؤثر على السوق في الفترة المقبلة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس أبحاث الأسهم في شركة الاهلي المالية "SNB"، إياد غلام، إن الاستطلاع الذي أجرته الشركة لمديري صناديق رأس المال، يظهر انقساماً حاداً حول التوقعات بشأن أداء مؤشر "تاسي" في الربع الثالث 2023، مشيراً إلى أن الآراء السلبية كانت أكثر قوة.

وأضاف غلام خلال مقابلة مع "العربية" أن الاستطلاع يعكس أمرين مهمين؛ أولاً أنه جاء بعد الأداء المتراجع للسوق منذ بداية الربع الماضي، حيث تأثرت نظرة مدراء الصناديق بهذا الانخفاض الذي وصل إلى حوالي 3% حتى الآن.

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وتابع: الأمر الثاني هو أن ربحية الشركات في الربع الثاني أعطت انطباعاً سلبياً عن قيمة السوق وعن ربحيته لبقية العام، وبالتالي فنظرة مدراء الصناديق كانت أكثر سلبية من بداية العالم.

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يشار إلى أن استطلاع الأهلي المالية "SNB" لمديري صناديق رأس المال، أظهر انقسام التوقعات بالتساوي بشأن أداء مؤشر "تاسي" في الربع الثالث 2023، إلا أن التوقعات بدت سلبية أكثر للأرباع المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن أسعار النفط ومعدلات الفائدة والتضخم جميعها عوامل ستؤثر على السوق في الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، توقع معظم مديري الصناديق نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية عند المستويات المتوقعة في 2024 والبالغة 5.7%.

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