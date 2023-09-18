خبير للعربية: التحوط ضد التضخم دفع البورصة المصرية لقمة تاريخية

قال رئيس شركة "الأوائل للأوراق المالية" وائل عنبة، إن هناك توقعات بتعويم جديد للجنيه خلال الفترة المقبلة، وهذا ما يدفع بكثير من المستثمرين إلى البورصة معتقدين أنها وسيلة من وسائل التحوط ضد التضخم المقبل.

وأضاف عنبة في مقابلة مع "العربية" أن هذا التوجه دفع بمؤشر البورصة المصرية صعوداً، حيث تخطى خلال الشهر الماضي عتبة 18200 نقطة التي كانت قمة تاريخية تحققت في أبريل 2018، ولم يستطع المؤشر تخطيها إلا خلال الشهر الماضي، وذلك لمجموعة من العوامل.

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وتابع: من أسباب الارتفاع كذلك هي أن متوسط مضاعف الربحية لا يزال رخيصاً في السوق المصرية، رغم القمة التاريخية، مشيراً إلى أن من بين تلك الأسباب ما نشهده من النمو الكبير في نتائج أعمال الشركات بدل نمو أسعار الأسهم.

وأكد عنبة أن مؤشر السوق المصرية عند القاع وليس القمة، إذا حسبنا القيمة بالدولار، فالمؤشر عند القمة فقط بالعملة المحلية، بسبب التعويم الذي حصل للجنيه.