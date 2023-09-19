خبير للعربية: تصريحات "الطاقة الدولية" عن الوقود الأحفوري "مسيسة"

قال الخبير الكويتي في مجال النفط، محمد الشطي، إن حديث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول تنظيم أسواق الطاقة، تعطي جواً من الارتياح في أسواق الطاقة العالمية التي تنتظر تصريحاته بتلهف لترى المسار الذي ستسلكه، وما يمكن أن يحدث في الأسواق.

وأكد الشطي في مقابلة مع "العربية" أن الآلية التي تسلكها "أوبك+" خلال السنتين الأخيرتين أثبتت نجاعتها في ضبط الأسواق، والتحكم في زيادة المعروض، مشيراً إلى أن الضبابية التي تشهدها الاقتصادات العاليمة، سواء في آسيا مثل الأداء الضعيف من الصين، أو المخاوف من حدوث ركود في الاقتصاد الأوروبي، وكذلك الأميركي، تجعل ضبط المعروض من إمدادات النفط أمراً ضرورياً.

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وتابع: "فيما يتعلق ببيانات وكالة الطاقة الدولية، عن الطاقة النظيفة، في مقابل الوقود الأحفوري، من الواضح أنها أصبحت "مسيسة" أكثر من كونها بحثا عن التوازنات في الأسواق العالمية".

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان دافع أمس الاثنين عن تخفيضات "أوبك+" لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في كندا، إن هناك حالة من عدم اليقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.