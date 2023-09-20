ارتباك يضرب السوق السوداء للدولار في مصر قبيل اجتماع "المركزي"

قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل، سيطرت حالة من الهدوء والاستقرار على أسعار صرف الدولار في السوق الرسمية.

وفي المقابل، تصاعدت حالة الارتباك التي تشهدها السوق الموازية منذ بداية الشهر الماضي بعد النزول العنيف لسعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى يقترب من 42 جنيهاً إلى حدود الـ39 جنيهًا في الوقت الحالي.

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وعلى المنصات التي تتابع أسعار الصرف على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفع عدد المنشورات التي تتساءل عن إمكانية أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه تقارير حديثة من استمرار الضغوط على الجنيه المصري. وقبل أيام، كشفت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، سيقود بشكل مباشر إلى تخفيف حدة الضغوط على الجنيه المصري الذي خسر أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي منذ الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الوكالة إن الضغط على العملة قد يخف إذا نجحت الحكومة في بيع أصول لمستثمرين خارجيين بما يحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لمصر. وتوقعت أن تعتمد الحكومة على بيع الأصول لتمويل طلبات الاستيراد المُعلقة البالغة 5.5 مليار دولار.

لكنها في الوقت نفسه، أشارت إلى أن بيع أصول الدولة يواجه تحديات، إذ جمعت الحكومة 1.6 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، فيما يتعين عليها جمع 4.6 مليار دولار أخرى بنهاية 2024. وذكرت أن تحقيق الهدف يتطلب تحسين الشفافية وربما خفضًا جديدًا للعملة لجذب المستثمرين، وأيضًا للسيطرة على الاختلالات في موازين مصر الخارجية. واستبعدت الوكالة التزام مصر بسعر صرف مرن بالكامل دون وجود تدفقات كافية.

في السوق الرسمية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

فيما شهد اليورو تراجعات طفيفة مقابل الجنيه المصري، حيث استقر لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 32.84 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع. وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف العملة الأوروبية عند مستوى 32.89 جنيه للشراء و33.00 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني مستوى 38.05 جنيه للشراء و38.22 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر. فيما سجل لدى البنك المركزي المصري نحو 38.21 جنيه للشراء و38.34 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 98.97 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع.