شركة سيارات كهربائية تطلق هاتفاً ذكياً.. هذا ما يمكنه فعله!

أصدرت العلامة التجارية الصينية للسيارات الكهربائية "Nio"، اليوم الخميس، هاتفاً ذكياً يعمل بنظام "أندرويد"، والذي تتوقع الشركة أن يشتريه ما لا يقل عن نصف مستخدميها، حسب ما صرح الرئيس التنفيذي ويليام لي لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال لي إن الهاتف الذي يتراوح سعره من حوالي 900 دولار إلى 1000 دولار، هو جهاز يعمل بنظام أندرويد وهو أرخص بحوالي 150 دولاراً مقارنة بهاتف هواوي المماثل.

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أكثر من نصف عملاء شركة السيارات الكهربائية "Nio" من مستخدمي هواتف "آيفون"، بينما يستخدم النصف الآخر هواتف "أندرويد" من "هواوي"، وغيرها من العلامات التجارية.

وقال لي: "أعتقد أن هذا الجزء من المستخدمين من المرجح جداً أن يستخدم الشكل الجديد من الجهاز عندما يستبدلون هواتفهم"، مشيراً إلى الأداء العام للهاتف وإمكانية الاتصال بالسيارة.

وتعد "Nio" هي أول علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية الراقية تطلق هاتفها الذكي الخاص، والذي قال لي إن الشركة طورته خلال عام تقريباً. فيما سعت شركات السيارات الكهربائية في الصين إلى جعل الترفيه داخل السيارة والاتصال بالهواتف المحمولة نقطة بيع لسياراتها. ويبدأ التسليم في 28 سبتمبر.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية السويدية "Polestar"، التي تعتبر الصين سوقاً رئيسياً، في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لإطلاق هاتف في ديسمبر.

فيما يشاع أن شركتي الهواتف الذكية "أبل"، و"شاومي" تعملان منذ فترة طويلة على سياراتهما الخاصة.

وقبل أقل من عامين، أطلقت شركة هواوي العلامة التجارية "Aito"، التي تبيع السيارات الكهربائية في الصين المدمجة مع نظام التشغيل الخاص بشركة الهواتف الذكية. وتبيع هواوي أيضاً برمجياتها داخل السيارة لشركات السيارات الكهربائية الأخرى مثل "Avatr"، و"BAIC’s Arcfox".

ويتيح هذا الاتصال للسائقين مزامنة إعدادات أجهزتهم الشخصية – مثل الموسيقى – مع السيارة.

كما يمكن لسائق Nio أيضاً استخدام الهاتف لإخطار سيارته بالقيادة بنفسها إلى موقعه (مسموح به في الصين في الأماكن المحظورة وبسرعات منخفضة) ولفتح السيارة حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً.

هاتف ذكي للسيارات

وفي حين أن جهاز "Nio" الجديد يشبه الهاتف الذكي النموذجي، إلا أنه يأتي مع زر خاص يعمل كمفتاح للسيارة، حسبما قال لي لشبكة "CNBC".

وأضاف أن هاتف "Nio" الذكي يسمح أيضاً للمستخدمين بالاتصال بسلاسة أكبر بالسيارة، كما هو الحال عند الانتقال بين الهاتف والمركبة أثناء الاجتماعات عبر الإنترنت.

وأضاف لي أن الهاتف متاح لجميع المستهلكين في الصين، وليس فقط أولئك الذين يمتلكون سيارات Nio.

وأشار إلى أن تطبيق هاتف Nio يضم 600 ألف مستخدم نشط يوميا، أي حوالي 1.5 ضعف عدد مستخدمي السيارات.

ارتفعت عمليات تسليم Nio الشهرية إلى حوالي 20000 في أغسطس ويوليو، بعد انخفاض حجم التسليم في الأشهر الثلاثة السابقة.

تنفق الشركة حوالي 500 مليون دولار على البحث والتطوير كل 3 أشهر، وفقاً لـ "لي". والذي قال إن مجالات الاستثمار الرئيسية الأخرى للشركة هي شحن البطاريات وتطوير علامة تجارية واسعة النطاق.