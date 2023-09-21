مصادر: اقتراب توقف إضراب موظفي هوليوود اليوم

يقترب العمال في هوليوود من كتاب وممثلين للتوصل إلى اتفاق مع المؤسسات الإنتاجية لإنهاء إضراب رابطة الكتاب الأميركية بعد اجتماعهم وجهاً لوجه يوم الأربعاء.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات لشبكة "CNBC" الأميركية إن الجانبين التقيا ويأملان في التوصل لاتفاق نهائي اليوم الخميس. ومع ذلك، ورغم تفاؤلهم، أشار الناس إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد يستمر الإضراب حتى نهاية العام.

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مساء الأربعاء، أصدرت الرابطة وتحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون بيانًا مشتركًا مفاده أن المجموعتين اجتمعتا للتفاوض وسوف تجتمعان مرة أخرى يوم الخميس.

وفي منتصف يوليو، انضم الممثلون إلى كتاب السيناريو في إضراب تاريخي لم تشهده هوليوود منذ 63 عاماً، مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم، مما أدى إلى شلّ الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية.

تتعرض العمالة في هوليوود لضغوط قوية مع استمرار الإضرابات من قبل قطاعي الممثلين والكتاب.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي سابقا إن قطاعات السينما والتلفزيون والموسيقى ألغت 17 ألف وظيفة في أغسطس "مما يعكس تداعيات الإضراب".

وتخطت الرابطة في إضرابها عتبة 100 يوم، مع انضمام الممثلين إلى الاعتصام في يوليو، مما أدى إلى توقف إنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام في هوليوود. تم إيقاف إنتاج العديد من العروض والأفلام البارزة، بما في ذلك "Stranger Things" التابعة لـ"نتفلكس" و"Blade" لـ"مارفيل" و"ديزني" و"Evil" من إنتاج "Paramount".