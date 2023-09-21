"توشيبا" تنهي 74 عاماً بالشطب من اليابان بعد هذه الصفقة!

قالت شركة توشيبا اليوم الخميس إن عرضاً بقيمة 14 مليار دولار من شركة الأسهم الخاصة Japan Industrial Partners (JIP) كلل بالنجاح – وهي صفقة تمهد الطريق أمام التكتل الصناعي المتعثر للشطب من أسواق المال والتحول إلى شركة خاصة.

استحوذ التحالف الذي تقوده "JIP" على 78.65% من أسهم توشيبا، مما يمنح المجموعة أغلبية تزيد عن الثلثين وهو ما سيكون كافياً للضغط على المساهمين المتبقين.

مادة اعلانية

وتضع الصفقة الشركة العملاقة والتي كانت ذات يوم فخر اليابان الصناعي - والبالغ عمرها 148 عاماً منها 74 عاماً كشركة عامة - في أيدي محلية بعد سنوات من المعارك مع المستثمرين النشطين الدوليين. ومن المقرر أن يتم شطب توشيبا من السوق في وقت مبكر من شهر ديسمبر، وفقاً لما ذكرته "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

"كان المساهمون النشطون وتوشيبا عالقين مع بعضهم البعض لسنوات. وقال المحلل ترافيس لوندي من شركة "Quiddity Advisors"، إن هذا الاستحواذ يسمح لكلا الجانبين بالهروب من العناء المتبادل.

قبلت توشيبا في مارس عرض الاستحواذ الذي قيّم المجموعة الصناعية بمبلغ 2 تريليون ين (13.5 مليار دولار). وعلى الرغم من أن بعض المساهمين لم يكونوا راضين عن السعر، إلا أن توشيبا قالت إنه لا يوجد احتمال لتقديم عرض أعلى أو عرض منافس.

وقال تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي لشركة توشيبا، في بيان، يوم الخميس: "نحن ممتنون للغاية للعديد من المساهمين لدينا لتفهمهم موقف الشركة".

وأضاف أن توشيبا "ستتخذ الآن خطوة كبيرة نحو مستقبل جديد مع مساهم جديد".

وقالت توشيبا إن علاقاتها المعقدة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين ذوي الآراء المختلفة، أعاقت العمليات التجارية وأن قاعدة المساهمين المستقرة ستساعد الشركة على متابعة استراتيجيتها طويلة المدى التي تركز على الخدمات الرقمية ذات الهوامش العالية.

منذ عام 2015، تعرضت شركة توشيبا لفضائح محاسبية، وتكبدت خسائر فادحة واقتربت من شطبها من البورصة. كما تورطت في سلسلة من فضائح حوكمة الشركات.

ويضم كونسورتيوم "JIP" نحو 20 شركة يابانية، بقيادة صانع الرقائق "Rohm"، وشركة الخدمات المالية "Orix"، و"Chubu Electric Power".

وستكون هذه أكبر صفقة اندماج واستحواذ في اليابان هذا العام. وكانت اليابان السوق الرئيسية الوحيدة في آسيا التي شهدت نموا في عمليات الاندماج والاستحواذ لهذا العام حتى الآن، وفقا لبيانات LSEG.