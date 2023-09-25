أسعار تذاكر الطيران تتجه إلى مزيد من الارتفاعات!

تشهد أسهم شركات الطيران الأميركية عمليات بيع مكثفة، بعدما تراجعت بقوة في الأسابيع الأخيرة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وبالتالي أسعار الوقود، ما أدى إلى تراجع هذه الأسهم بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي ظل هذه الوضعية قالت شركة خطوط "كوانتاس" الأسترالية، إنها قد تزيد أسعار التذاكر استجابة لارتفاع تكاليف وقود الطائرات.

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وتوقع مسؤولون في كل من "Fin Air" الناقل الوطني لفلندا، وبنك باركليز، تحدثوا لصحيفة "ـفاينانشيال تايمز"، أن الأمر ذاته سينطبق على الشركات العالمية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها لهذا العام عند 95 دولاراً، وبحسب الـ" IATA"، فقد تجاوز وقود الطائرات 135 دولاراً للبرميل في 15 سبتمبر عندما وصل سعر برميل النفط إلى 94 دولاراً للبرميل، بارتفاع شهري 9%. ولكنه لا يزال أقل بنحو 2.5% على أساس سنوي وأقل بنحو 20% عن القمة التي وصل إليها قطاع السفر في صيف 2022.

وتتمتع شركات الطيران الأوروبية بميزة كبيرة أمام منافسيها العالميين، حيث تحوطت ضد التقلبات الحادة في أسعار الوقود، وقامت بشراء عقود مسبقة تؤمن 60 إلى 80% من احتياجاتها المتوقعة من الوقود للربع الأخير من العام، وما بين 16 و45% لعام 2024 وفقاً لتقديرات باركليز.

وعلى عكس الشركات الأوروبية، أصبحت شركات الطيران الأميركية في مأزق، إذ أنها لا تقوم عادة بالتحوط، ما سيضيف إلى الضغوطات التي واجهتها هذا الخريف، حيث تراجعت أسعار التذاكر في الولايات المتحدة مع ضعف الطلب خصوصاً على الرحلات الداخلية، وهو ما اضطر شركتا دلتا وأميركان إيرلاينز الأسبوع الماضي لتخفيض توقعاتهما لأرباح الربع الثالث.

وساهمت هذه المخاوف في عمليات بيع مكثفة لأسهم شركات الطيران والتي تراجعت في الأسابيع الأخيرة، تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث انخفض مؤشر MSCI لشركات الطيران العالمية بنسبة 16% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في حين انخفض المؤشر الذي يتتبع شركات الطيران الأميركية أكثر من 20% في الفترة نفسها.