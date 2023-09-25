شركات العقارات الصينية على شفا كارثة.. وإفلاسات وشيكة لعمالقة التطوير

تسابق مجموعة "تشاينا إيفرغراند غروب" الزمن لإعادة واحدة من أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في البلاد إلى المسار الصحيح، بعد الانتكاسات في الأيام الأخيرة التي تزيد من خطر التصفية.

وتشمل سلسلة التطورات المفاجئة إلغاء اجتماعات الدائنين الرئيسية في اللحظة الأخيرة، قائلة إنه يجب عليها إعادة النظر في خطة إعادة الهيكلة، واحتجاز السلطات موظفي وحدة إدارة الأموال، وعدم القدرة على تلبية المؤهلات التنظيمية لإصدار سندات جديدة.

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ويمثل هذا البند الأخير انتكاسة كبيرة لإعادة الهيكلة المخطط لها لما لا يقل عن 30 مليار دولار من الديون الخارجية التي من شأنها أن تجعل الدائنين يستبدلون الأوراق المالية المتعثرة بأوراق مالية جديدة. وانخفضت أسهم إيفرغراند بنسبة تصل إلى 25% يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما تتصارع الشركة مع كومة أكبر من إجمالي الالتزامات التي تصل إلى 2.39 تريليون يوان (327 مليار دولار) – الأكبر بين الشركات العقارية فى العالم. وتواجه الشركة جلسة استماع في 30 أكتوبر في محكمة هونغ كونغ بشأن التماس التصفية، الأمر الذي قد يجبرها على التصفية.

وقالت الشركة العقارية العملاقة المتعثرة في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لا تستطيع تلبية متطلبات لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لإصدار سندات جديدة. وأشارت إلى تحقيق أجرته شركة Hengda Real Estate Group التابعة لها، دون الخوض في تفاصيل. وقالت الوحدة في أغسطس إن لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة أقامت قضية ضدها فيما يتعلق بانتهاكات الكشف عن المعلومات المشتبه بها.

أسهم العقارات

وتسببت أحدث علامات المشاكل في إيفرغراند في اشتعال المخاوف بشأن أزمة العقارات المتفاقمة في الصين. انخفض مؤشر للأسهم العقارية الصينية بأكبر قدر خلال 9 أشهر اليوم الاثنين، مما رفع خسائره السوقية هذا العام إلى 55 مليار دولار. وتراجعت أسهم شركة "China Aoyuan Group" بشكل قياسي بعد استئناف تداول أسهمها، وواجهت شركة الاستثمار العقاري "China Oceanwide Holdings" طلب تصفية بأمر من محكمة في برمودا.

انخفض مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم المطورين بنسبة 7.1% يوم الاثنين، مما رفع خسائرها في التقييم هذا العام إلى ما يقرب من 56 مليار دولار. وهوى سهم إيفرغراند، التي ألغت اجتماعات الدائنين الرئيسية في اللحظة الأخيرة بنسبة 22%. كانت شركة China Aoyuan Group Ltd هي أكبر عائق للمؤشر، حيث انخفض بنسبة قياسية بلغت 72% بعد استئناف تداول الأسهم بعد توقف دام 18 شهراً.

اجتماعات الدائنين

ألغت شركة إيفرغراند - التي فتح تخلفها عن سداد الديون في أواخر عام 2021 الباب أمام سلسلة من فشل المطورين في سداد الديون - في وقت متأخر من يوم الجمعة اجتماعات الدائنين الرئيسية التي كان من المقرر عقدها في وقت مبكر من هذا الأسبوع وقالت إنها يجب أن تعيد تقييم إعادة الهيكلة المقترحة. وأشارت إلى المبيعات التي "لم تكن كما كان متوقعا".

قال جوناثان ليتش، الشريك في شركة المحاماة Hogan Lovells في هونغ كونغ، ومتخصص إعادة هيكلة الديون: "لقد تم بذل قدر كبير من العمل في تخطيط وصياغة خطط إعادة هيكلة إيفرغراند، ولكن إذا بدت توقعات المبيعات التي يدعمها التحول الآن غير قابلة للتحقيق، فمن الأفضل إعادة النظر في شروط الصفقة قبل عقد اجتماعات المخطط".

ويمكن للدائنين أن يتوقعوا "مراجعة هبوطية في الشروط وقد يتم تمديد فترات السداد بشكل أكبر، وفقاً لـ "ليتش". والذي قال إن التأخير يخلق المزيد من عدم اليقين وسيختبر صبر حاملي السندات.

اتهامات جنائية

تأتي هذه التطورات في أعقاب أنباء صدرت قبل أسبوع تقريباً مفادها أن السلطات احتجزت بعض موظفي شركة إدارة الأموال في إيفرغراند، وهي علامة على أن ملحمتها قد دخلت مرحلة جديدة تتعلق بنظام العدالة الجنائية. وتأتي هذه النكسات أيضاً مع تصاعد التوترات بين المطورين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك شركة "كانتر غاردن"، التي صدمت الأسواق المالية الصينية الشهر الماضي من خلال عدم الالتزام بالمواعيد النهائية الأولية لدفع فوائد السندات الدولارية.

وقد أثارت أزمة الصناعة المتفاقمة المخاوف بين بعض مديري الأموال العالميين من أن الأصول الصينية أصبحت "غير قابلة للاستثمار"، وسط ممارسات ضعيفة في الإدارة والإفصاح. لقد خسرت السندات غير المرغوب فيها في الخارج في الصين، والتي تم إصدار معظمها من قبل شركات البناء والتي كانت ذات يوم من أكثر تداولات الدخل الثابت ربحية في العالم، حققت عائدات بأكثر من 127 مليار دولار منذ بلغت ذروتها قبل عامين ونصف العام فقط.

ولم توضح "إيفرغراند" ما الذي ستعنيه إعادة تقييم شروط الديون بالنسبة للدائنين الذين أيدوا بالفعل خطة إعادة الهيكلة الحالية، كما لم يشرح بالتفصيل مستوى الدعم لخطتها الحالية.

إن صعوبة إصدار سندات جديدة للمطور يمكن أن تغير بشكل جذري تصميم إعادة هيكلة الشركة، والشكل الذي قد يبدو عليه تعافي الدائنين. وفي اقتراح مبكر نُشر في مارس، قدمت إيفرغراند خياراً للدائنين لتلقي سندات جديدة تستحق خلال 10 إلى 12 عاماً. أو يمكنهم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم.

ولكن الآن بعد آخر الأخبار، يظل تحويل جميع الديون إلى أسهم في إيفرغراند أو أذرعها "الخيار الوحيد لإعادة هيكلة الديون، كما كتب محللو "UOB Kay Hian" في مذكرة. وقالوا إنه حتى هذا الحل "يواجه شكوكا كبيرة".

عندما قامت شركة إيفرغراند بإخبار السوق بشأن التقدم المحرز في خطة إعادة الهيكلة في أبريل، ظهر المستثمرون الذين تم تحديدهم على أنهم "دائنين من الفئة C مع مطالبات تبلغ حوالي 15 مليار دولار كمجموعة لم تقدم الدعم الكافي. وقد أيد أولئك الذين يملكون أكثر من 30% من ديون الفئة "C" اقتراح إعادة الهيكلة، وهو أقل بكثير من نسبة 75% المطلوبة من كل فئة دائنة لتنفيذه من خلال ما يعرف باسم مخطط الترتيب.

مجموعة أخرى ضمن مخطط مجموعة "تشاينا إيفرغراند"، المعروفة باسم دائني الفئة (A)، والتي تمثل 17 مليار دولار من المطالبات، قدمت بالفعل مستوى دعم يزيد عن 77% اعتباراً من أبريل.

ولم تقدم إيفرغراند جدولاً جديداً للاجتماعات، لكنها قالت فقط إنها ستصدر المزيد من البيانات عند حدوث تطورات جديدة.

ويواجه العديد من المطورين الصينيين دعاوى قضائية مماثلة من أصحاب المصلحة الأجانب المحبطين بسبب ما يعتبرونه بطء وتيرة محادثات إعادة الهيكلة. من المحتمل أن تؤدي مثل هذه الالتماسات إلى فرض أمر التصفية بأمر من المحكمة.

وكانت إيفرغراند قد أجلت سابقاً اجتماعات الدائنين التي كان من المقرر أن تبدأ في 28 أغسطس. وفي ذلك الوقت، أشارت إلى رغبتها في السماح للدائنين "بالنظر في شروط المخططات وفهمها وتقييمها ومنحهم مزيداً من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة، بما في ذلك استئناف تداول السهم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت الشركة أيضاً بمراجعة مواعيد جلسات الاستماع الخاصة بعقوبات المخطط إلى أكتوبر.