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"أدنوك للتوزيع" للعربية: إعادة ضخ الاستثمارات لدعم خطط النمو في مصر

تستحوذ على 120 محطة وقود في مصر

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع - التابعة لـ"أدنوك"، بدر اللمكي، إن الشركة استحوذت على 50% من إجمالي 240 محطة في مصر، تشكل محفظة الاستثمار في مصر.

وأضاف اللمكي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة لديها سياسة تتمثل في النمو الذكي والعناية بالنوعية وليس بالكم، حيث تختار مواقع محطات الوقود بشكل مدروس ويتوفر فيه انسيابية بالمرور وأن يكون ذات كثافة سكانية مرتفعة.

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وتابع: "ملتزمون بالنمو الذكي ونمو المحفظة بشكل مدروس ومستدام".

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وقال إن رؤيتنا لمصر طويلة المدى، عبر إعادة ضخ استثمارات تدعم خطط النمو، ونظرة الشركة هي الاستثمار وتوفير السيولة النقدية لتعزيز محفظة أعمالها في سوق واعد وكبير ومميز مثل السوق المصرية.

وبشأن إمكانية الاستحواذ على الشركة الوطنية لمحطات الوقود، قال اللمكي، إن أدنوك للتوزيع ملتزمة بتحقيق خطط النمو بما يحقق عائدا مجزيا على الاستثمار للشركاء، وتعني خطط النمو الذكي دراسة جميع الفرص كل فرصة على حدة، لكن الشهية موجودة للاستثمار أينما أتيحت الفرصة.

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