خبير للعربية: السياسات النقدية المتشددة تضعف زخم الطروحات الأولية

قال رئيس الاستثمار لدى "بي إتش إم كابيتال" طلال طوقان، إن السياسة النقدية المتشددة إذا طال أمدها تؤثر بشكل سلبي، خصوصا مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المتوسط.

وقال في مقابلة مع "العربية": "رأينا حاليا انخفاضا في مستويات التضخم، لكن مازال معدل تكلفة المعيشة مرتفعا في معظم اقتصادات العالم، فاستمرار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يؤثر على إنفاق الفرد والإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير".

مادة اعلانية

وأضاف "إن نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني عالميا ومحليا تأثرت بأسعار الفوائد، وعلى مستوى الأفراد أيضا انكمش الدخل المتاح للاستثمار بسبب زيادة مصروفات الفوائد خاصة على الرهونات العقارية".

"بكل تأكيد إذا استمرت الفائدة مرتفعة لفترة طويلة سيحدث أثر سلبي أكبر وقد يؤثر في بعض الأحيان على قطاعات محددة فيها نسب مديونية مرتفعة فتحدث عندها أزمة متفاقمة تؤثر على معنويات الإنفاق والاستثمار بشكل عام"، وفقا لطوقان.

وذكر أن التوجه العام لأسواق المنطقة بقيادة السعودية والإمارات يعزز الطروحات الأولية للشركات ودعم الحكومة لشركات مشاريع الخصخصة وطرح شركات تابعة لها في الأسواق ما رفع من قيم رأسمال الأسواق.

وأشار إلى خطط دول مثل سلطنة عمان وقطر والكويت لطرح شركات لكن الصدارة كانت للسعودية والإمارات، وتوقع تباطؤ زخم الطروحات الأولية، خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه المؤسسات الاستثمارية إلى أدوات الدخل الثابت خاصة السندات السيادية.

وقال إن ثمة تصريحات من جهات رسمية بشأن وجود عدد كبير من الشركات تعمل على الطرح العام خلال العام الجاري والمقبل وبعضها أجل الطرح إلى عام 2024 ولكن الزخم لن يكون مثل العام الماضي ولكن سيستمر انضمام شركات جديدة في ظل وجود معدلات تقييم ممتازة نسبيا يرجح هذا الاتجاه مع وجود اهتمام من الجهات الحكومية والجهات القائمة على تطوير رأس المال