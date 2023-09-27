التحديات تحاصر سوق الدواء في مصر وأبرزها سعر الصرف

باتت سوق الدواء في مصر محاصرة بعدد من التحديات أهمها النقص المستمر في عدد من الأدوية بسبب عدم توافر الخامات والمواد الفعالة.

وتواصل الأجهزة الطبية التأكيد على ضرورة التأكد من صلاحية الأدوية، وفي الوقت نفسه تواصل تكثيف الرقابة على الصيدليات سواء كان ذلك من خلال وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها.

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وحذرت هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي من عبوات مقلدة ومغشوشة لدواء مضاد حيوي يحمل اسم "تاريفيد 200 مغم" من إنتاج شركة سانوفي، والمستخدم في علاج المسالك البولية والتهاب المثانة والكلى، والصدر أو الرئتين تحت إشراف طبي.

وقبل ذلك، حذرت الهيئة من عبوات مقلدة ومغشوشة في السوق من قطرة عين بولي فريش 10 ملم، والمستخدمة تحت إشراف طبي في علاج أعراض جفاف العين، مثل الحرقان والشعور بوغز.

وقال الدكتور وليد طه وهو صاحب ومدير إحدى الصيدليات في محافظة الجيزة، إن الأزمة الأساسية تتمثل في عدم وجود أصناف كثيرة من الأدوية، وبعضها يخص الأمراض المزمنة.

وأضاف لـ"العربية.نت"، أن عددا كبيرا من الأدوية اختفى تماماً من الشركات والمخازن خلال الفترة الماضية، وهو ما فتح الباب أمام انتشار حالات الغش وتوفير بديل بنفس الشكل ويتم بيعه بنفس الأسعار، ومن الصعوبة كشف حقيقته بسبب دقة الجهات المنتجة في تقليد شكل المنتج أو العبوات.

300 مليار جنيه حجم السوق



ويبلغ حجم سوق الدواء في مصر نحو 300 مليار جنيه وفق البيانات الرسمية، وقال وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفار في تصريحات سابقة، إن الوزارة تستهلك ما يقرب من مليار دولار أدوية سنويًا، وهو ما يمثل نحو 25% من الاستهلاك العام للدواء في مصر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تصرف ما قيمته 40 مليار جنيه سنويا، أدوية مجانية للمرضى سواء من خلال وحدات صحية، أو علاج على نفقة الدولة، أو قوائم انتظار، بخلاف استهلاك قطاع الجامعة، وقطاع المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأوضح، أن 25% الأدوية تصرف في غير محلها نتيجة عدم وجود ضوابط لصرفها، مثل الضوابط العالمية.

الدولار وراء الأزمة

ومنذ ظهور أزمة شح الدولار في مصر، كان سوق الأدوية من بين عدة أسواق شهدت أزمات خانقة، وتسبب الارتفاع القياسي في أسعار صرف الدولار في اتجاه غالبية الشركات إلى زيادة أسعار الأدوية، ورغم ذلك فإن الشركات تواجه أزمة عدم توافر المواد الخام.

وقال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، الدكتور علي عوف، أن سوق الأدوية شهدت زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء تقريبًا، بنسبة 15% منذ مطلع السنة الحالية، وحتى منتصف أغسطس الماضي.

وعزى زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا، وأسعار الكهرباء، حيث تستورد القاهرة نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.

وذكر في تصريحات سابقة أن بلاده تغطي احتياجاتها من الأدوية محليًا بنسبة 92%، وهي أعلى نسبة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، بينما تستورد 8% من الأدوية من الخارج.

تحرك النواب

وفي شهر يوليو الماضي، تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة للحكومة بشأن مواجهة ظاهرة اختفاء الأدوية وارتفاع أسعارها مما يعرض الأطفال والكبار من ذوي الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أن المرضى المصريين يعانون من اختفاء بعض الأدوية المستوردة والأدوية المحلية التي بها مادة فعالة مستوردة وارتفاع كبير لأسعار الأدوية، موضحة أنه بسؤال أصحاب الصيدليات علمت منهم أن الأسعار زادت بنسبة 40% وأن هناك نقصًا في الكثير من الأدوية خاصة المستوردة.

سبق طلب الإحاطة تحذيرات داخل مجلس النواب أطلقتها النائبة ميرفت عبد العظيم، والتي أشارت إلى فوضى شديدة مع وجود أدوية مغشوشة تباع في الصيدليات التي تدار بدون تراخيص وهو ما يمثل خطورة بالغة على صحة وحياة المواطنين.

وأوضحت، أنه يوجد بالفعل أدوية مغشوشة وبعضها يسبب مشاكل صحية غاية في الخطورة، كما أن هناك أدوية تباع عبر المنصات الإلكترونية مجهولة المصدر دون رقابة أو معرفة مصدرها وهو ما يعد سوقا خفية للدواء لا رقيب عليها.