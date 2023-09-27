أميركا تحقق مع "يو بي إس" و"كريدي سويس" بشأن مليارديرات روسيا!

كثفت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع مجموعة "كريدي سويس" و"يو بي إس غروب" بشأن حالات فشل الامتثال المشتبه بها والتي سمحت للعملاء الروس بالتهرب من العقوبات، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

ما بدأ كسلسلة من مذكرات الاستدعاء المرسلة إلى مجموعة من البنوك في وقت مبكر من هذا العام تطور إلى تحقيق واسع النطاق يركز على بنك كريدي سويس، حسب ما قالت المصادر. والتي أضافت أن وزارة العدل أطلعت محامي "UBS" المقيمين في الولايات المتحدة على تعرض بنك "كريدي سويس" المزعوم لانتهاكات العقوبات منذ استحواذ "يو بي إس" على منافسه الأصغر في يونيو. وقال أحد المصادر إن وزارة العدل تبحث أيضاً في حالات فشل الامتثال المحتملة في "UBS" نفسه.

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وقالت المصادر إن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة وقد لا يؤدي إلى توجيه اتهامات أو تسوية. ومع ذلك، يأتي هذا في وقت حساس بالنسبة للبنك الذي يتخذ من زيورخ مقرا له، والذي يستوعب آلاف الموظفين من بنك كريدي سويس.

وإلى جانب أعمال "كريدي سويس"، التي عززت أعمال إدارة الثروات بما يقرب من الثلث لتصل إلى أكثر من 4 تريليونات دولار، ورث "UBS" أيضاً مشاكله القانونية، والتي كانت السبب الرئيسي لانهياره في مارس.

وقال أحد الأشخاص إن وزارة العدل طلبت معلومات حول كيفية تعامل البنوك مع حسابات العملاء الخاضعين للعقوبات على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لم تطلب إجراء مقابلات مع المديرين التنفيذيين أو الموظفين بعد. وأضاف شخص آخر أن التحقيق يشمل القيود المفروضة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 والجولات السابقة التي تم فرضها بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. وقد أدرجت الولايات المتحدة أكثر من ألف ثري روسي على القائمة السوداء على مدى العقد الماضي.

وانخفضت أسهم UBS بنسبة 3.4% اعتباراً من الساعة 1:26 مساءً في زيوريخ، بعد أن انخفض في البداية بنسبة 7.9%، وهو أكبر انخفاض منذ مارس.

إحباط أميركي

أرسل المحققون طلبات الحصول على المعلومات إلى بنك UBS مباشرة، بدلا من توجيهها عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، والتي يمكن أن تكون أبطأ، وفقا لشخصين آخرين مطلعين على القضية. رسمياً، أي طلبات مساعدة من المدعين الأجانب يجب أن يتم تحويلها من خلال مكتب العدل الفيدرالي السويسري، باستثناء حالات التعاون النادرة مثل المداهمات الأميركية السويسرية المشتركة على الفيفا في عام 2015. وتقول وزارة العدل إنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات ذات صلة إلى بنك كريدي سويس ويو بي إس والعقوبات الروسية.

وقد أعرب المسؤولون الأميركيون سراً عن إحباطهم إزاء ما يرون أن سويسرا لا تفعل ما يكفي لفرض العقوبات على روسيا ومكافحة غسيل الأموال التي تساعد الكرملين في الحفاظ على نشاط اقتصاده على الرغم من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتشير الولايات المتحدة إلى رفض سويسرا الانضمام إلى قوة عمل متعددة الأطراف تطارد الممتلكات الروسية غير المشروعة، والقرار السابق بإلغاء تجميد بعض الأصول في قضية فساد رفيعة المستوى لها صلات بالكرملين.

وقبل غزو أوكرانيا، كان بنك كريدي سويس معروفا بتقديم خدماته للروس الأثرياء، حيث كان يدير أكثر من 60 مليار دولار من أصولهم في ذروته. وبحلول وقت الغزو في فبراير 2022، انخفض هذا الرقم إلى 33 مليار دولار، أي أكثر بنسبة 50% من بنك UBS، على الرغم من أعمال إدارة الثروات الأكبر لدى الأخير. واحتفظ بنك يو بي إس بكبير مصرفي بنك كريدي سويس للأعمال الروسية، باباك داستمالتشي، حتى مع السماح لكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين بالمشاركة في عملية الاستحواذ.

المشاكل القانونية

وأدت التحقيقات الأميركية في انتهاكات العقوبات في الماضي إلى فرض غرامات كبيرة. في عام 2014، اعترف بنك "بي إن بي باريبا" بالذنب في انتهاكات العقوبات الأميركية المتعلقة بالسودان ووافق على دفع 8.97 مليار دولار.

التحقيق الحالي هو الأحدث في الولايات المتحدة الذي يشمل بنك كريدي سويس. ولا تزال وزارة العدل تحقق فيما إذا كان البنك واصل مساعدة العملاء الأميركيين على إخفاء أصولهم عن السلطات، بعد 8 سنوات من دفع البنك تسوية تهرب ضريبي بقيمة 2.6 مليار دولار.

وتحتفظ البنوك السويسرية بأكثر من 200 مليار دولار من الثروة الروسية، بحسب تقديرات مجموعة صناعية في مارس 2022. لكن بحلول نهاية العام الماضي، قالت سويسرا إنها جمدت فقط حوالي 7.5 مليار فرنك سويسري (8.4 مليار دولار) من الأصول الروسية.