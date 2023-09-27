الكونغرس يحذر من إغلاق الحكومة ومخاطر الديون على الاقتصاد الأميركي

يشعر المشرعون في كلا الحزبين بالقلق إزاء العواقب المحتملة التي قد يخلفها إغلاق الحكومة على الاقتصاد الأميركي، حيث قال النائب الديمقراطي جيم هايمز "عندما تتنكر أقوى حكومة في العالم وتثبت للعالم أنها تدار من قبل رياض الأطفال، يكون هناك أيضا تأثير كبير فيما يتعلق بإدراك المخاطر والثقة والاستقرار".

وأشار هايمز، عضو لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، أيضا إلى أن الملايين المحتملين من العمال الفيدراليين الذين تم إيقاف مرتباتهم لن يكونوا "مستهلكين قويين".

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وقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس "من المستحيل إغلاق ربع الاقتصاد دون المخاطرة بعواقب اقتصادية أوسع نطاقًا".

ولا يقتصر الأمر على الديمقراطيين الذين يطلقون أجراس الإنذار، حيث أكد النائب الجمهوري مايك لولر وهو عضو أيضا في لجنة الخدمات المالية، إن "أي إغلاق حكومي سيكون له تأثير عميق على سوق الأوراق المالية لدينا وعلى اقتصادنا".

واستشهد لولر بالتضخم الذي تراجع في الأشهر الأخيرة، قائلاً: "الناس يتألمون وعلينا التزامنا بالحكم والإدارة".

وقالت نائبة رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز إن تحذير موديز "يشير بالتأكيد إلى مدى ارتفاع المخاطر… التداعيات خطيرة للغاية".

وقال السيناتور الجمهوري شيلي مور كابيتو عضو قيادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ: "أنا قلق بشأن ذلك. يقول الخبراء إن الأمر قد يكون ضارا للغاية".

التصنيف الائتماني

وأشارت شركة التصنيف الائتماني موديز يوم الاثنين إلى أن الإغلاق سيكون "سلبيا ائتمانيا" للولايات المتحدة، مما قد يعرض للخطر آخر تصنيف متبق للبلاد "A" من شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى. وخفضت وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف أخرى، تصنيف الائتمان الأميركي في أغسطس/آب بعد مواجهة متوترة بشأن رفع سقف الديون، مشيرة إلى "التدهور المطرد في معايير الإدارة" في العقود الأخيرة، من بين عوامل أخرى.

وفي حين أن الإغلاق قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي الأخير، أخبر المحللون موقع Axios هذا الشهر أنهم يتوقعون أن يكون تأثيره طفيفا نسبيا، مشيرين إلى أن عمليات الإغلاق السابقة لم يكن لها آثار دائمة على الاقتصاد.

وظلت وكالات الائتمان تحذر منذ سنوات من الحزبية وتأثيراتها على قدرة الكونغرس على أداء المهام الروتينية والأساسية مثل تمويل الحكومة ورفع سقف الديون.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الائتمان الأميركي من AAA - وهو أعلى تصنيف ممكن - إلىAA+ في عام 2011 وسط مواجهة مماثلة لسقف الديون الحزبية لتلك التي حدثت هذا الربيع.

ولكن هناك عاملا واحدا جعل الائتمان الأميركي أكثر هشاشة منذ ذلك الحين: وهو نمو الدين الوطني من نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في عام 2011 إلى 100% اليوم.

مصدر القلق

ويقول بعض الجمهوريين إن مصدر قلقهم الرئيسي ليس الإغلاق، بل العجز المتزايد في الميزانية الأميركية وتزايد الديون الفيدرالية.

وقال النائب الجمهوري بايرون دونالدز وهو عضو في تجمع الحرية اليميني: "ذكرت وكالة فيتش بعض القضايا المتعلقة بالعملية هنا، لكن القضية الأكبر هي عدم الاستدامة المالية للأمة على المدى الطويل، لقد كان هذا دائما ما تحدثت عنه وكالات الائتمان".

وقال النائب الجمهوري دان مويزر عن الإغلاق: "من الواضح أن هذا ليس تطوراً إيجابياً لاقتصادنا". "لكنه يتضاءل بالمقارنة مع التضخم الناجم عن اقتصاد بايدن والإنفاق".

نعم، ولكن: لا يزال بعض الجمهوريين يقولون إن فرض الإغلاق لتحقيق تخفيضات في الميزانية وهو تكتيك تبناه بعض المتشددين في الحزب الجمهوري ليس هو النهج الصحيح.

وقال النائب الجمهوري فرينش هيل "لا أعتقد أن الإغلاق أمر بنَّاء، وبتحليل عمليات الإغلاق السابقة فهي لا تصلح لتحقيق الأهداف مثل الحد من الإنفاق أو تحقيق نتائج سياسية أفضل، إن الإغلاق ليس سياسة جيدة أبدا بغض النظر عن أهدافك".