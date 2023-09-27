مدينة صينية تسمح بركوب سيارات أجرة آلية ذاتية القيادة!

سمحت منطقة "Yizhuang" بضواحي مدينة بكين رسميًا، اعتبارا من منتصف سبتمبر، لمشغلي سيارات الأجرة الآلية المحليين، مثل "بايدو" وشركة "Pony.ai" الناشئة، بفرض رسوم على سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل دون وجود موظفين بشريين بداخلها.

وهو ما يلغي تماما تكلفة السائق. حيث كان في السابق، مطلوبا من سيارات الأجرة الآلية التجارية العامة أن يكون لديها سائق ليجلس بداخلها مع الراكب. تقع منطقة Yizhuang على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة من وسط مدينة بكين.

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وقال نائب رئيس شركة "Pony.ai" ورئيس مركز البحث والتطوير في بكين نينغ تشانغ، إن المزيد من الموافقات لعمليات سيارات الأجرة الآلية في المدينة قادمة.

وتابع في مقابلة مع "CNBC" الأميركية اطلعت عليها "العربية.نت": "لدينا ثقة عالية جدًا... ربما في غضون ثلاث سنوات فقط، سيتم تشغيل سياراتنا الكاملة بدون سائق في مدينة بكين بأكملها".

نقلاً عن محادثات مع عمدة بكين، قال تشانغ إنه بحلول نهاية العام، تهدف المدينة إلى توسيع مناطق اختبار سيارات الأجرة الآلية إلى مطار داشينغ الدولي وحول محطة قطار واحدة.

وفي يوليو/تموز، التقى عمدة بكين يين يونغ بشكل منفصل مع شركات "Pony.ai" و"علي بابا" و"Xiaomi" لتشجيع عملهم في مجال السيارات المتصلة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة، وفقًا لتقرير لوسائل الإعلام الحكومية أعاد نشره من قبل "Pony.ai" على حسابها "WeChat" الرسمي.

كما أعلنت المدينة سابقًا عن خطط عامة لزيادة منطقة اختبار سيارات الأجرة الآلية.

قبل أقل من عامين، في نوفمبر 2021، سمحت مدينة بكين لمشغلي سيارات الأجرة الآلية بتحصيل أسعار الرحلات المواجهة للجمهور، وهي خطوة أولى نحو القضاء على تكلفة السائق. يمكن للناس حجز رحلات سيارات الأجرة المدعومة بشكل كبير من "بايدو" و"Pony.ai" في منطقة Yizhuang عبر تطبيقات الشركتين.

وقال تشانغ إنه من بين أكثر من 200 سيارة أجرة آلية تعمل عليها شركة "Pony.ai" في المنطقة، هناك نحو 10 سيارات فقط بدون سائق حاليًا. وأشار إلى أن مدينة بكين تأخذ في الاعتبار 7 عوامل في عملية مرحلية للسماح بتشغيل سيارات الأجرة الآلية العامة، بما في ذلك المقعد الآمن الذي يجلس فيه السائق الآمن وما إذا كانت السيارة تستخدم للاختبار أو للتشغيل التجاري.

وبعد الاختبار الأولي، يتوقع تشانغ أن تعمل سيارات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل حول مطار داشينغ في العام المقبل.