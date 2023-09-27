وزير السياحة السعودي: التعاون الإقليمي يضاعف الفرص في القطاع

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، إن العنصر البشري محوري في القطاع السياحي رغم أهمية التقدم التكنولوجي وما يقدمه من تطورات مهمة، مشيراً إلى أهمية القطاع الاقتصادية باعتباره محركاً للوظائف في العالم.

ودعا الوزير خلال افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الرياض، اليوم الأربعاء إلى ضرورة تعاون الجميع عالميا وإقليميا من أجل تطوير وجهات جديدة، واكتشافها لتطوير الفرص المتاحة في قطاع السياحة.

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وانطلقت في وقت سابق اليوم، فعاليات يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه السعودية للمرة الأولى في عاصمتها الرياض، يومي 27 - 28 سبتمبر الجاري، مشاركة أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، من 120 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة المتحدثين من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي، كما يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، والتي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً,