"VentureX": افتتاح مصنع "لوسيد" بالسعودية خطوة مهمة لتوطين الصناعات المتقدمة

قال المدير الشريك في شركة "VentureX" يوسف حميد الدين، إن افتتاح مصنع شركة لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، يُعتبر نقلة نوعية نحو توطين الصناعة المتطورة في السعودية، مشيراً إلى مثالية الموقع في العمليات اللوجستية، لقربه من الميناء ومن مطار جدة الدولي.

وأضاف حميد الدين، خلال مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن وجود جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا قرب مصنع "لوسيد" الجديد، يخلق بيئة مثالية لاحتضان التكنوليوجيا المتقدمة في صناعة السيارات الكهربائية، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة توطينها لاحقاً.

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وتابع: هذا بالطبع يؤدي كما نشاهد الآن إلى استقطاب رؤوس أموال مهمة من خارج السعودية ومن داخلها للاستثمار في قطاع صناعة السيارات الكهربائية، وهو قطاع تمتلك السعودية فيه ميزات تنافسية كبيرة بسبب موقعها الجغرافي وتوفر المواد اللازمة للتصنيع.

كانت شركة" لوسيد" أعلنت في وقت سابق، اليوم الأربعاء، افتتاح مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

فيما تتسلط الأضواء في الآونة الأخيرة على جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها، بعيداً عن النفط والتزامها بالخطة العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، الأمر الذي دفعها إلى توطين عدد من الصناعات غير النفطية على رأسها قطاع صناعة السيارات الكهربائية.