انخفاض موجودات "ساما" في أغسطس

أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي- "ساما" تراجع الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية، 6.6% في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، فيما ارتفعت هامشياً على أساس شهري.

وبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 1.601 تريليون ريال (427.05 مليار دولار)، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 1.715 مليار ريال (457.43 مليار دولار) بنهاية أغسطس 2022.

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وجاء التراجع على أساس سنوي، بضغط من انخفاض الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، إلى نحو 970.28 مليار ريال ، مقابل نحو 1.106 تريليون ريال في أغسطس 2022، بتراجع 12.3%.

وتمثل الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج النصيب الأكبر من الأصول الاحتياطية بنسبة 60.6%.

وانخفضت موجودات "ساما" إلى 1.761 تريليون ريال، مقابل 1.785 تريليون في نهاية يوليو 2023.

فيما ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 3.8% إلى 537.5 مليار ريال في أغسطس 2023، مقابل نحو 517.8 مليار ريال في أغسطس 2022.

كان إجمالي الأصول الاحتياطية قد بلغ نحو 1.66 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2023.