الخطيب: استثمارات السعودية في قطاع السياحة أكثر من 800 مليار دولار

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة من أكبر الدول المستثمرة في قطاع السياحة باستثمارات بلغت 800 مليار دولار في العديد من الوجهات السياحية والمدن.

وأضاف الخطيب في حديث مع قناة "العربية" بمناسبة افتتاح فعاليات اليوم العالمي للسياحة في الرياض، أن هذه الاستثمارات متنوعة، فجزء منها حكومي وبعضها من القطاع الخاص المدعوم من قبل صندوق التنمية السياحي.

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وكان الخطيب أعلن أمس إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، والتي ستوفر أفضل تدريب في مجال السياحة والسفر، وستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في القدية.

ومن المخطط أن يتم افتتاح المشروع بحلول عام 2027 .

وقال الخطيب "أود أن أعلن عن افتتاح مدرسة الرياض للسفر والضيافة للسياحة والضيافة بالرياض، وقد تأثرت بالأمس كثيرًا بزيارة الأمين العام للمدارس والالتقاء بالطلاب، هذه المدرسة هي هدية من السعودية للعالم لأنها ستكون مفتوحة للجميع للاستمتاع بأفضل التدريب في مجال السياحة والضيافة".