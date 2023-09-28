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خاص

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع 9.7% إلى 10.8 مليار ريال خلال أغسطس

بلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج نحو 4.9 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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تراجعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين) بنسبة 9.7% في أغسطس الماضي، إلى 10.77 مليار ريال، مقابل 11.92 مليار ريال في أغسطس 2022، وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي- "ساما".

وعلى أساس شهري، ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 1.3% مقابل نحو 10.63 مليار ريال في يوليو 2023.

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يأتي ذلك فيما بلغت تحويلات السعوديين إلى الخارج نحو 4.9 مليار ريال الشهر الماضي، مقابل نحو 6.3 مليار ريال في أغسطس 2022، بانخفاض 22.5%.

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وتراجعت تحويلات السعوديين بنسبة 15% في أغسطس 2023 مقارنة بتحويلات نحو 5.8 مليار ريال في يوليو 2023.

وبلغ إجمالي التحويلات المالية الشخصية من السعودية 15.68 مليار ريال في أغسطس الماضي، مقابل 18.25 مليار ريال في أغسطس 2022.

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