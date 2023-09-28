خبير للعربية: هذه نقطة ضعف شركات الإصدارات الأولية بأسواق الإمارات

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية، محمد علي ياسين، إن أسواق الأسهم في الإمارات استفادت في الربع الثالث خاصة سوق "دبي" من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات" فوتسي راسل".

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن كمية سيولة كبيرة دخلت على سهم بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية اللذين ارتفاعا بنحو 20%، وهذه نتائج إيجابية للأسواق، وإن كانت استفادة سوق أبوظبي أقل.

مادة اعلانية

وتابع "بالنظر إلى نتائج النمو في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري نجد أن الشركات الرائدة في السوقين كانت جيدة، لكن نقطة الضعف كانت لدى شركات الإصدارات الأولية والتى تراجعت أرباحها وتلك نقطة مهمة لأنها تحتاج مع نهاية العام إلى أن تعود إلى مستويات نمو الربحية حتى لا تخفض جاذبية الإصدارات الأولية المقبلة المستثمرين".

"إذا أحس المستثمر أن الشركات لم تحافظ على نسب النمو فإنه هذا قد يكون له دور سلبي على قابلية الإصدارات الأولية"، وفق ياسين.

وأشار إلى أن القطاع البنكي متوقع أن يستمر محافظا على قوته مستفيدا من ارتفاع أسعار الفائدة، أما تحركات القطاع العقاري على وأبرزها سهما إعمار والدار وخاصة من مستثمرين الأجانب تمثل ردة فعل استباقية لنتائج الربع الثالث.

وذكر أن قطاع السفر وتمثله شركة العربية للطيران وكانت نتائجها جيدة ورجح أن تستمر، أما قطاع الاتصالات فيشهد تفاوتا وتباينا بين الشركات لكن قوة الدفع في القطاع مازالت جيدة.

واستبعد حدوث تأثيرات سلبية على القطاع المصرفي من ارتفاع الفائدة نظرا لاستمرار الطلب على الإقراض، مشيرا إلى زيادة المشاريع التي تم ترسيتها على القطاع الخاص وبات لديه ارتياح تجاه العقود وبالتالي يوجد نمو.

وقال إنه بالنظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بشكل إيجابي وارتفاع أسعار البترول، وبالتالي المشاريع مستمرة، ومن ثم لا توجد في أسواقنا السلبيات الموجودة في الأسواق العالمية، وبالتالي فترة الربعين الثالث والرابع من العام 2023 ستكون إيجابية على الأسواق.

وذكر أن دخول شركات التأمين الإماراتية في السوق السعودية عبر استحواذ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين" أدنيك" على حصة من "أليانز السعودي الفرنسي" تمثل خطوة مهمة لقطاع التأمين خاصة أنه قطاع مغلق بالإمارات ودخول الشركة للسوق السعودية بهذه الصفقة يمثل إشارة إيجابية ويعطي مؤشرا على احتمالية دخول شركات أخرى للسوق السعودية.

وأوضح أن اتجاه "أدنيك" للسوق السعودية ربما جاء بعد صعوبة توسعها محليا ومن ثم اتجهت إلى الأسواق الخارجية، متوقعا أن تنعكس إيجابيا على إيراداتها حال إتمامها.