"التنمية الدولي" للعربية: المصرف يدير نحو 8% من التبادل التجاري بين الإمارات والعراق

أطلق مصرف التنمية الدولي العراقي وغرف التجارة والصناعة بالإمارات مبادرة "معا" التي تهدف إلى توفير الدعم اللازم وإيجاد الفرص الاستثمارية المشتركة لكل من المؤسسات والقطاع الخاص بين العراق والإمارات.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، زياد خلف، في مقابلة مع "العربية"، إن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتي تصل إلى 27 مليار دولار سنويا.

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وأضاف خلف، "نتطلع إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين العراق والإمارات للوصول إلى توأمة اقتصادية مشتركة".

وأوضح أن العلاقة التجارية الاقتصادية بين الإمارات والعراق لها خصوصية، حيث تعد الإمارات الشريك التجاري الأول للعراق بحجم تجاري سنوي لا يقل عن 27 مليار دولار سنويا ومعدل نمو سنوي لا يقل عن 6%.

"أعتقد أن المرحلة المقبلة سنتمكن من زيادة معدل نمو التبادل التجاري بين البلدين... مصرف التنمية الدولي أطلق خدماته في الإمارات من عام، وحاليا يدير نحو 8% من التبادل التجاري بين البلدين"، بحسب خلف.

وذكر أن مصرف التنمية الدولي أطلق حزمة من الخدمات لقطاع الشركات من القطاع الخاص في الإمارات والعرق، مشيرا إلى عقد شركات استراتيجية مع مؤسسات كبرى في الإمارات ومنها شراكة مع اتحاد الغرف الإماراتية والتي تم توقيعها في يونيو الماضي، واستكملت اليوم بإطلاق مبادرة "معا" بين الشركات الإماراتية والعراقية.