"لوسيد": للعربية: نستهدف إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً في السعودية

قال الرئيس التنفيذي لشركة "لوسيد" بيتر رولينسون، إن مصنع الشركة في السعودية، سينتج حاليا 5 آلاف سيارة سنوياً ومن المستهدف رفع الطاقة الإنتاجية بـ 150 ألف سيارة إضافية خلال 3 سنوات.

وأضاف رولينسون، خلال مقابلة مع قناة "العربية" أن التحول الكبير بالنسبة لمصنع لوسيد الحالي سيأتي بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات من الآن، عندما يتم بناء المصنع الكامل، وهو ما سيمنحنا قدرة تصنيع كاملة مجتمعة تبلغ 155 ألف سيارة سنويًا.

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وسيتم ذلك تزامنا مع إطلاق السيارات الكهربائية متوسطة الحجم بأسعار معقولة، مشيراً إلى أن المصنع لديه حاليا حوالي 100 موظف، مؤكد أن هذا الرقم سيكون أعلى بكثير عندما بدء مضاعفة إنتاج السيارات بثلاثين مرة سنوياً في غضون سنوات قليلة.

وتابع: نحن نحصل على دعم دائم من القيادة السعودية من العديد من الوزارات لدينا علاقة دائمة مع صندوق الاستثمارات العامة وبالطبع التزمت وزارة المالية بشراء ما لا يقل عن 50 ألف سيارة من سياراتنا مع خيار يصل إلى 100 ألف سيارة على مدى السنوات العشر المقبلة وهذا مقياس حقيقي للالتزام وهو يتماشى تماماً ويتناسب مع رؤية السعودية 2030.

كانت شركة لوسيد موتورز كشفت عن "إصدار خاص" من 93 سيارة فقط بمناسبة العيد الوطني للسعودية وتسميه "حلم المملكة".

وافتتحت "لوسيد"، أمس الأربعاء، مصنعها داخل السعودية، ضمن جهود المملكة لتصبح ضمن أكبر 5 دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.