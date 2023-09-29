أغنى ملوك أوروبا.. هذا حجم ثروته البالغ عمرها 1000 عام!

يرأس أعلى عضو ملكي في إحدى أصغر دول العالم سلالة تقدر قيمة ثروتها بمليارات الدولارات والتي يعود تاريخها إلى ما يقرب من 1000 عام، وقد عانت من الحروب والفيضانات والفضائح.

واليوم، تزدهر الإمبراطورية المالية التي يقف وراءها أمير ليختنشتاين هانز آدم الثاني بفضل مجال خبرتها الرئيسي: إدارة الأموال لصالح أغنى أثرياء العالم.

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أعلنت مجموعة "LGT"، الشركة المصرفية الخاصة وذراع إدارة الأصول التابعة للعائلة المالكة، عن أصول قياسية تحت الإدارة الشهر الماضي بلغت حوالي 306 مليارات فرنك سويسري (334 مليار دولار) اعتباراً من 30 يونيو، بزيادة قدرها 6% منذ نهاية العام الماضي.

وأبرمت الشركة التي يقع مقرها في فادوز هذا الشهر صفقة شراء أعمال إدارة الأموال التقديرية لشركة "Abrdn Plc" في المملكة المتحدة وجيرسي، إضافة إلى 3 استثمارات خارجية أخرى على الأقل منذ عام 2021.

مضاعفة الأصول المُدارة

ويعكس النمو السريع لشركة "LGT" عودة من نوع ما إلى ليختنشتاين، وهي دولة صغيرة في جبال الألب يبلغ عدد سكانها 39 ألف نسمة، وكانت ذات يوم من بين أسوأ الملاذات الضريبية في العالم.

ضاعفت الشركة التي يبلغ عمرها قرناً تقريباً الأصول الخاضعة للإدارة والدخل التشغيلي في العقد الماضي، وانتعشت من تعثر أعمالها بعد أن استهدفت الولايات المتحدة ودول أخرى المراكز المالية الخارجية في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

LGT هي من بين الشركات التي تقتنص موظفي بنك كريدي سويس بعد انهيار البنك الذي يقع مقره في زيوريخ واستحوذت عليه مجموعة "UBS Group AG"، مما ساعد على زيادة عدد موظفيها إلى حوالي 5000 موظف. وفي أغسطس، انضم أجاي بنجابي، المدير التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، إلى وحدة الثروة الهندية التابعة لشركة "إل جي تي"، وهو واحد من ستة على الأقل من الموظفين السابقين في البنك السويسري الذين انضموا إلى الشركة هذا العام.

ويساعد زخم شركة LGT أيضاً الأمير هانز آدم على الارتقاء في صفوف الأثرياء، مما يعزز مكانة الأمير البالغ من العمر 78 عاماً كأغنى فرد في العائلات الملكية في أوروبا.

الأمير، المستفيد الوحيد من LGT، هو رقم 215 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة تبلغ حوالي 9.2 مليار دولار - 71 مركزاً أعلى مما كان عليه في بداية هذا العام، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".

أقدم ثروة

وعلى عكس الملوك الأوروبيين الآخرين، مثل ملك بريطانيا تشارلز الثالث، يمتلك الأمير أصول عائلته الأكثر قيمة شخصياً، مما يجعلها أقدم ثروة في تصنيف ثروة "بلومبرغ".

نشأت ثروة الأمير وعائلته من الأراضي التي تم الحصول عليها في القرن الثاني عشر والتي امتدت في وقت ما عبر مساحة واسعة مما يعرف الآن بألمانيا والنمسا والمجر وجمهورية التشيك. بدأت شركة LGT في عام 1921 بعشرة موظفين، واشترتها العائلة المالكة بعد حوالي عقد من الزمن، خلال فترة الكساد الكبير.

تولى الأمير هانز آدم زمام شركة LGT في السبعينيات عندما كلفه والده بإعادة تنظيم إمبراطورية العائلة، التي كانت في حالة من الفوضى بسبب عمليات المصادرة خلال الحرب العالمية الثانية وسوء الإدارة. بعد تحقيق الاستقرار في الشركة، قام المتدرب السابق في بنك لندن بتوسيعها خارج وطنه، وافتتح أول فرع دولي له في هونغ كونغ في عام 1986 قبل وقت قصير من اعتلائه العرش كأمير ليختنشتاين السيادي.

وبعيداً عن شركة LGT، حيث يعد الأمير وعائلته أكبر العملاء، لا تزال الأسرة المالكة في ليختنشتاين تمتلك الأراضي والعقارات، بما في ذلك قلعة تطل على نهر الراين.

لقد قاموا أيضاً بتجميع مجموعة فنية كبيرة تضم أعمال أنتوني فان دايك وبيتر بول روبنز وبارتولومي إستيبان موريللو، على الرغم من أن إمبراطوريتهم المالية هي القوة الدافعة وراء ثروتهم. ارتفعت قيمة LGT بنسبة 25% تقريباً هذا العام، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للثروة، متفوقة على مؤشر MSCI العالمي.

مثل سويسرا، كانت ليختنشتاين معروفة ذات يوم بقوانين السرية المصرفية، لكن الإمارة عززت شفافيتها بعد أن استخدمت ألمانيا البيانات المسروقة من شركة LGT لملاحقة المتهربين من الضرائب في عام 2008.

وشهد بنك LGT، وهو أكبر بنك في ليختنشتاين، عملاء يسحبون الأموال في ذلك الوقت تقريباً، لكنه عكس الاتجاه في عام 2010. ومنذ نهاية ذلك العام وحتى عام 2012، أضاف بنك LGT حوالي 22 مليار فرنك سويسري في صافي التدفقات الداخلة، أي أكثر من 3 أضعاف مبلغ السنوات الثلاث السابقة. وذلك بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ.

ماكس، ثاني أكبر أبناء الأمير هانز آدم، يبلغ من العمر 54 عاماً، وهو مصرفي سابق في بنك جيه بي مورغان تشيس وشركاه، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مجموعة LGT، التي تجني معظم أموالها من إدارة الثروات ولديها أيضاً ذراع استثماري مؤثر.

ويشارك هو وعائلته في قرارات كبرى تتعلق بإمبراطوريتهم المالية، بما في ذلك شراء أعمال إدارة الثروات التابعة لـ UBS في النمسا في عام 2021 وصفقات مماثلة تم الانتهاء منها العام الماضي لصالح شركة Crestone الأسترالية وشركة Validus Wealth الهندية.

عادت LGT أيضاً إلى ألمانيا في عام 2022 مع إطلاق مكتب للخدمات المصرفية الخاصة في هامبورغ. وتخطط الشركة لمواصلة التوسع عالمياً، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تدخل أي أسواق جديدة في المستقبل القريب.

وقال دي بيريجو: "نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه من حيث المناطق". "الآن يتعلق الأمر أكثر بالخروج من تلك المواقع".