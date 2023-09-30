أمهات يكسبن آلاف الدولارات عبر مشاريع جانبية.. وهذا ما ينصحن به!

تتعدد طرق الحصول على المال هذه الأيام، وهناك وسائل لا حصر لها لكسب المال خارج وظيفتك اليومية.

تقول راشيل خيمينيز، التي يحقق متجرها على منصة "Etsy" أكثر من 110 آلاف دولار من الدخل الثابت في عام 2022، عندما تبدأ مشروعًا تجاريًا، "هناك الكثير لتتعلمه وسيكون الأمر صعبًا. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن تجني الكثير من المال.

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وتنصح جولي بيرننجر، والتي أيضا تبيع منتجاتها على موقع "Etsy"، ضرورة وجود شبكة أو مجموعة من الأشخاص يمكن أن "يختصر منحنى التعلم" في هذا الإطار.

"وهنا يأتي دور وجود شبكة من الأشخاص الآخرين من حولك الذين فعلوا ذلك من قبل. يمكنك التوجه إليهم بأسئلة محددة قد تساعدك في مشروعك التجاري حيث يمكنهم "، بحسب "خيمينيز".

وتقول بيرننجر: "هذا يعني أنه يمكنك تجنب التكرار وتسريع تجربتك. وفي نهاية المطاف، قد يساعد وجود مجموعة تدعمك على "التعلم أسرع" وضمان تحقيق النجاح بسرعة أكبر.

وبحسب تقرير على "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، للعثور على مجتمعك الخاص، يمكنك المشاركة في دورات تدريبية تتعرف فيها على أشخاص في نفس القطاع، والبحث عن مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"Reddit" وغيرها.