أفضل 30 جامعة في العالم.. هذه الدولة تضم 19 منها

أصدرت صحيفة تايمز للتعليم العالي أحدث تصنيف عالمي للجامعات، مما يضع جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة في أعلى التصنيف مرة أخرى.

يتم تصنيف المؤسسات بناء على 5 مؤشرات: التدريس، وبيئة البحث، وجودة البحث، والتوقعات الدولية، ودخل الصناعة/براءات الاختراع.

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وعلى هذا الأساس، تهيمن المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل كامل على قمة القائمة، مع وجود 3 جامعات فقط في قائمة أفضل 20 جامعة تمثلها دول أخرى: سويسرا والصين وسنغافورة.

وفي حين حصلت جامعة أكسفورد البريطانية على لقب أفضل جامعة في العالم في أحدث تصنيف عالمي أصدرته مجلة تايمز للتعليم العالي يوم الأربعاء، إلا أن المملكة المتحدة بشكل عام تأتي متأخرة بفارق كبير عن الولايات المتحدة صاحبة الصدارة.

يوجد في الولايات المتحدة 19 جامعة ضمن أفضل 30 جامعة عالمياً - مقارنة بخمس جامعات في المملكة المتحدة. وتحتل الصين المركز الثالث من حيث عدد المؤسسات في هذا الجزء من التصنيف، مع احتلال جامعة تسينغهوا وجامعة بكين المركزين الثاني عشر والرابع عشر على التوالي.