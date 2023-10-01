خبير للعربية: أرقام الميزانية السعودية في 2024 تعكس الالتزام بالاقتصاد المستدام

قال الرئيس التنفيذي لـ"تقنيات مكيال" المالية، هشام أبو جامع، إن أهم ما يلفت الانتباه في البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 في السعودية، هو التركيز على الزيادة في الإنفاق رغم الصعوبات المتأتية من التخفيضات الطوعية لإنتاج المملكة من النفط الخام.

وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية" أن الميزانية تعكس الالتزام ببرنامج الاقتصاد المستدام، الذي تستهدفه المملكة منذ سنوات، وبدأت بتنفيذه، ومن أهم ركائزه تقنين الإنفاق، وقد أنشأت الدولة مراكز مختصة لترشيد الاستهلاك الحكومي، بغض النظر عن الزيادة في الإيرادات.

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وتابع: برامج الإنفاق الحكومي التي أعلن عنها مهمة جداً لتحريك عجلة الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الدولة بصورة كبيرة، خصوصاً في ظل ارتفاع سعر الفائدة عاليماً وما يصاحب ذلك من ضعف الطلب، وهي مشكلات عالمية لها تأثيرات مباشرة على المنطقة.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، أمس السبت، البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024 بنفقات 1.25 تريليون ريال وإيرادات 1.17 تريليون ريال.

وقالت في بيان تلقى موقع "العربية.نت"، نسخة منه، إنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

وأضافت الوزارة أنها تتوقع تسجيل عجز محدود بنحو 1.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية العالم المالي 2024.

ونقل البيان عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إن الحكومة مستمرة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها "ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية".

وأكد الوزير أن اقتصاد السعودية يتمتع "بوضع مالي متين واحتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عام مستدامة تمكن من احتواء أي أزمات مستقبلا".