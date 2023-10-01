مسؤول كبير: صفقات الدوري السعودي مجرد ضربة البداية لاستراتيجية طويلة المدى

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي، كارلو نهرا، إن الدوري السعودي للمحترفين يهدف إلى بناء حضوره الإذاعي العالمي وأن يصبح أحد أفضل 10 بطولات دوري كرة قدم في العالم.

يأتي ذلك، بعدما سيطر الدوري على عناوين الأخبار الرياضية خلال الصيف، حيث أنفقت الأندية السعودية بشكل تراكمي أكثر من مليار دولار على الانتقالات واجتذبت بعضاً من أكبر الأسماء من الدوريات الأوروبية الكبرى بعروض عقود ضخمة.

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وتبع النجم البرازيلي نيمار والمهاجم السنغالي ساديو ماني الوافدين السابقين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو، إلى جانب مجموعة من النجوم الآخرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الألماني، والدوري الإيطالي، والفرنسي.

وفي حديثه لشبكة "CNBC" في مؤتمر "APOS" في بالي، إندونيسيا، يوم الخميس، قال "نهرا"، إن استراتيجية المملكة العربية السعودية "طويلة المدى للغاية"، لكن الاستحواذ على اللاعبين كان الخطوة الأولى، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال: "على الرغم من أن ذلك يساعدنا على النمو على أرض الملعب، إلا أن الفكرة هي النمو خارج الملعب والتسويق أيضاً، لذا فإن الاستراتيجية تأخذ في الاعتبار كل العناصر التي نحتاج إلى التركيز عليها للوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى حيث يطمح إلى أن يكون. مضيفاً: "بين أفضل 10 دوريات في العالم".

ويعد الاستثمار الضخم للمملكة في الرياضة جزءاً من جهد أوسع لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط من خلال الاستثمار في البنية التحتية التجارية لتصبح قوة سياحية وترفيهية.

وقال: "منذ ضم كريستيانو رونالدو إلى الدوري في يناير، شهدنا توسع التوزيع العالمي إلى مستويات غير مسبوقة لكرة القدم السعودية، ومن خلال عمليات الاستحواذ هذا الصيف، كان لدينا تجديدات في جميع المجالات والآن تتحرك الإبرة على التسويق التجاري". "هذه الحقوق في جميع أنحاء العالم".