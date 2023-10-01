من عربة "آيس كريم" إلى مصنع عملاق.. كيف سقطت هذه الشركة في براثن الإفلاس؟

أسس الزوجان بريان سميث وجاكي كوسكونا، شركة صناعة المثلجات "Ample Hills Creamery"، قبل أكثر من عقد من الزمن، ورغم سلسلة النجاحات الطويلة التي قادت الشركة لتقييم بلغ 40 مليون دولار إلا أنها سقطت بشكل مفاجئ في براثن الإفلاس.

بدأ الزوجان بعربة دفع الآيس كريم قبل افتتاح أول متجر لهما تحت علامة "Ample Hills" في بروكلين، نيويورك، في عام 2011. وفي أوجها، بلغت قيمة Ample Hills 40 مليون دولار، مع 13 فرعا ومتجراً عبر الإنترنت.

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ولكن بعد 8 سنوات، تلاشى النجاح. في مارس 2020، تقدم سميث وكوسكونا بطلب لإفلاس الشركة. وبعد 6 أشهر، أعلنوا إفلاسهم الشخصي. وفي يونيو 2020، تم شراء "Ample Hills Creamery" من قبل شركة "Schmitt Industries"، وهي شركة تصنيع قطع غيار الآلات التي تحرص على دخول مجال الأغذية، مقابل مليون دولار.

وأدت القرارات التجارية المكلفة والأخطاء الاستراتيجية إلى قيام شركة "آمبل هيلز" باستنزاف أموالها، حتى مع نمو مبيعاتها وشعبيتها. وقال سميث، البالغ من العمر 53 عاماً: "لقد فقدنا كل شيء"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولكن بعد مرور عام، افتتحوا متجراً جديداً للآيس كريم في بروكلين يسمى "The Social". وفي يونيو، عقدوا شراكة مع بعض المستثمرين لإعادة الاستحواذ على العلامة التجارية "آمبل هيلز" مقابل 150 ألف دولار فقط.

أحلام طفولية

كان فتح متجر للآيس كريم أمراً محفوفاً بالمخاطر. كانت كوسكونا، البالغة من العمر 54 عاماً، معلمة لأكثر من 20 عاماً. بينما كان سميث كاتب سيناريو في "Syfy"، وأنتج وأخرج بعض الكتب الصوتية.

ولكن عندما لم يكن "سميث" يعمل، كان يصنع الآيس كريم لعائلته وأصدقائه.

وقال سميث: "كان الدافع الحقيقي هو تلك السعادة التي تجلبها عندما تصنع الآيس كريم وتشاركه مع الناس". "ولم أكن حقاً أحصل على نفس الشعور بالارتباط والوفاء من خلال كتابة تلك الأفلام الوحشية."

وبعدما رأت "كوسكونا" شغف زوجها، "شجعت براين على العمل من أجل إنشاء متجر". أطلق الزوجان عربة الدفع الخاصة بهما في عام 2010، والتي تبيع "آيس كريم" عالي الجودة بنكهات تتحدث إلى الطفل بداخله البالغ من العمر 7 سنوات لشخص يبلغ عمره 47 عاماً.

وفي العام التالي، أنفقوا مدخراتهم البالغة 225 ألف دولار لفتح متجر لبيع الآيس كريم مع البسكويت والحبوب ورقائق البطاطس المطوية بداخله.

المشاهير من ستيفن سبيلبرج إلى أوبرا وينفري أبدوا إعجابهم بالآيس كريم الخاص بهم. كما دعاهم الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيغر لفتح متجر في عالم والت ديزني في أورلاندو، فلوريدا. وكانت الشعبية بداية سقوطهم.

بيات شتوي وأموال قليلة

في عام 2014، توصل سميث وكوسكونا إلى حل للطلب المرتفع. جمع الزوجان 19 مليون دولار عبر جولات متعددة من تمويل رأس المال الاستثماري، وأنشأوا المزيد من المواقع وافتتحوا مصنعهم العملاق - "تاج محل" لمصانع الآيس كريم، كما وصفه "سميث" - في عام 2018. وفي العام التالي، كان لدى "آمبل هيلز" 13 متجراً، من نيويورك إلى كاليفورنيا إلى فلوريدا، ومبيعات سنوية بقيمة 10 ملايين دولار.

لكن لم يدرك الزوجان المشاكل المتصاعدة. مصنعهم الضخم يضمن أن العرض يفوق الطلب دائماً، ومكوناتهم الفريدة تسد معداته، كما أنفقوا أكثر من اللازم على مكاييل مستطيلة مخصصة - "بضع مئات الآلاف من الدولارات" لتصميم حاويات الآيس كريم، وحوالي 450 ألف دولار للآلة اللازمة لملئها، كما قال سميث.

وعلى عكس المتوقع، لم تكن الآلة ثابتة في معيارها، إذ تملأ الحاويات بشكل ناقص أو تملأها بشكل زائد، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من المنتجات.

وقال سميث: "جاء إلينا المدير المالي وقال إنه لا يعتقد أنه سيكون لدينا ما يكفي من المال لتجاوز شتاء عام 2019 حتى عام 2020". "بدأنا على الفور في الاتصال بمستثمرينا وقلنا لهم: "نحن بحاجة إلى جمع المزيد من الأموال". وكان جوابهم لا".

بعد أن أعلنت شركة "آمبل هيلز" إفلاسها، وتقدم الثنائي بطلب إفلاس شخصي، ذهب معظم مبلغ المليون دولار من البيع لشركة "Schmitt Industries" مباشرة إلى الدائنين.

محاولة جديدة

بعد الإفلاس، شاركت كوسكونا في "دورة تدريبية محورية" لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استئناف أعمالهم. وهناك، تعرفت على مستشار الأعمال الذي أصبح في نهاية المطاف المستثمر في متجر الثنائي الجديد للآيس كريم، The Social.

هذه المرة، لا يوجد لدى الزوج سوى "حفنة صغيرة" من المستثمرين الذين لديهم معرفة في مجال الغذاء و"يركزون أعينهم" على الربحية. قال سميث إنهم يمتلكون 20% من الشركة الآن، مع عدم وجود أي فرد يمتلك حصة أغلبية.

لقد تخلوا أيضاً عن دور الرئيس التنفيذي لـ "ليزا تيتش"، عضو مجلس إدارة الشركة التي تتمتع بخلفية في التدريب على الأعمال وتدريس ريادة الأعمال، وفقاً لملفها الشخصي على "LinkedIn". ويشرف سميث وكوسكونا على عمليات التسويق والإبداع.

وفي ديسمبر 2022، عكست شركة "Schmitt Industries" مسارها، فأغلقت المتاجر وأعطت إجازات للموظفين لخفض التكاليف. وعادت شركة "آمبل هيلز" إلى ساحة المزاد. فاز سميث وكوسكونا ومستثمروهم بالمزاد بمبلغ 150 ألف دولار بعد 5 أشهر، واستعادوا العلامة التجارية وعقود إيجار 4 مواقع للمتاجر.

ويركز الزوجان حالياً، على رعاية كل من "The Social"، و"Ample Hills" وتحويلهما إلى أعمال مزدهرة. ويقول سميث إن المتاجر حققت إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 350 ألف دولار في شهر يوليو، الذي كان شهر الآيس كريم الوطني. كما أصبح كل متجر للشركة مربح على حدا.

وقال سميث: "فيما يتعلق بالنمو، أعني أننا سنقترب منه ببطء شديد. ينصب التركيز حقاً على إيقاف هذه الأنظمة [وتلك] العمليات حتى نتمكن من التركيز على بناء العلامة التجارية مرة أخرى".